Bad Bunny consigue 9 nominaciones al Emmy por su show del Super Bowl 2026

El cantante Bad Bunny sigue acaparando los reflectores y recibiendo reconocimiento en los mayores escenarios del mundo. Y es que recientemente se anunció que su “Apple Music Super Bowl LX Halftime Show” recibió nueve nominaciones a los Premios Primetime Emmy, una cifra que ningún otro espectáculo de medio tiempo ha logrado conseguir.

Dentro de las categorías en las que se encuentra nominado el show del boricua destacan: “Mejor dirección musical”, “Mejor especial de variedades en directo”, “Mejor mezcla de sonido para un programa de variedades” y “Mejor dirección técnica y trabajo de cámara en un especial”.

Hasta el momento, solo un espectáculo de medio tiempo ha logrado alzarse como ganador en la categoría de “Mejor especial de variedades en directo”. Se trató del “Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent”

Este triunfo data del año 2022 y convirtió en ganadores del codiciado premio Emmy a todos los artistas antes mencionados que prestaron su talento para el show.

En la categoría de “Outstanding Variety Special (live)”, Bad Bunny compite con cuatro ceremonias de premios: la 83ª edición de los Golden Globes, la 68ª edición de los Grammy Awards (CBS), los Oscars (ABC) y la 78ª edición de los Tony Awards (CBS).

Un número de nominaciones sin precedentes

Si bien la candidatura del reguetonero ya se trata de un logro incomparable para la escena musical latinoamericana, este vino acompañado de un récord que nadie había podido superar.

Y es que antes de Bad Bunny, el espectáculo de medio tiempo del “Super Bowl LI Halftime Show Starring Lady Gaga” mantenía la corona por el mayor número de nominaciones en los Emmy tras destacar en 6 ternas en el año 2017.

Cabe mencionar que el espectáculo del boricua se trata del séptimo consecutivo en ser nominado al Emmy en, por lo menos, una categoría. Al espectáculo del puertorriqueño le preceden aquellos encabezados por: Jennifer Lopez y Shakira (2020); The Weeknd (2021); el show de hip-hop de estrellas que ganó (2022); Rihanna (2023); Usher (2024) y Kendrick Lamar (2025).

El público podrá descubrir si Bad Bunny se llevará la aclamada estatuilla el próximo 14 de septiembre, cuando se lleve a cabo la 78.ª edición de los Premios Grammy en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida a través de la señal de NBC y HBO Max.

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