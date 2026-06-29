Bad Bunny interpretó “Tormenta” junto a Gorillaz en Londres

El artista puertorriqueño Bad Bunny clausuró por todo lo alto sus presentaciones en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, dejando a su fanaticada atónita con un junte que nadie vio venir.

Como broche de oro para el cierre de sus conciertos en la capital británica, el artista urbano invitó al escenario a la icónica banda virtual Gorillaz, liderada por Damon Albarn, para revivir en directo su colaboración “Tormenta”.

El tema, lanzado originalmente en 2023 como parte del álbum de la agrupación titulado “Cracker Island”, se convirtió en la pieza más coreada de la noche. Sin embargo, las sorpresas no se detuvieron ahí; el puertorriqueño también unió su voz a la banda para interpretar un verso completamente en español durante el clásico “Clint Eastwood”, un momento que desató la euforia de los miles de asistentes.

La velada no solo atrajo a miles de fanáticos, sino también a destacadas celebridades internacionales.

Entre el público de esta última función se pudo ver a la actriz mexicana Salma Hayek, quien asistió acompañada de su hija Valentina, así como a Romeo Beckham, hijo del exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham.

Esta destacada presentación marca el final de la parada británica de su gira europea “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El “Conejo Malo” continuará su recorrido el próximo 1 de julio en Marsella, Francia, antes de trasladarse a París y Estocolmo. La gira también contempla fechas en Polonia, Italia y Bélgica, con fuertes rumores de un gran cierre en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, programado para el mes de agosto.

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