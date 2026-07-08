Chuck Schumer define a Donald Trump como un presidente incompetente por iniciar una guerra sin salida

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, definió a Donald Trump como un presidente incompetente por iniciar una guerra sin salida en Medio Oriente.

A través de un comunicado, el político de Brooklyn calificó al magnate neoyorquino le reprochó al mandatario de 80 años detonar innecesariamente un conflicto con Irán que en más de cuatro meses no logra resolver.

“El supuesto ‘acuerdo’ de Trump para poner fin a las hostilidades con Irán se ha convertido en un desastre total. Esto es lo que sucede cuando un presidente incompetente inicia una guerra sin objetivo, sin plan y sin estrategia de salida: se pierde”, señala parte del texto.

La severa crítica de Schumer se produjo después de que Trump volvió a ordenar ataques dirigidos a la República Islámica, esto a pesar de que él mismo había propuesto memorando de entendimiento (MOU) a través del cual estableció un alto al fuego de dos meses con el objetivo de negociar, además de una rendición iraní, el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación de buques petroleros y de renunciar a cualquier proceso de enriquecimiento de uranio con el objetivo de fabricar armas nucleares.

Donald Trump aseguró que la única manera de frenar el programa iraní de enriquecimiento de uranio era a través de una guerra. (Crédito: Will Oliver / EFE)

Los puntos clave del documento firmado por el presidente estadounidense en Versalles, a mediados del mes pasado, se resumen principalmente en: concluir la guerra y evitar futuras acciones militares, no intervenir en asuntos internos de ambas naciones, establecer un plazo de hasta 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, levantar las restricciones navales y reduciría su presencia militar en la zona, permitir el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, impulsar un programa de desarrollo para Irán con una financiación estimada de $300 mil millones de dólares, eliminar las sanciones impuestas a dicha nación y reafirmar su compromiso de renunciar por completo a su programa nuclear.

Sin embargo, al enterarse de que unos buques habían sido atacados mientras cruzaban el litoral compartido por Irán con Omán, Trump estalló en contra del gobierno de Teherán.

“Creo que se acabó. Ya no quiero ningún trato con ellos. Son escoria”, enfatizó con respecto a los funcionarios iraníes.

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