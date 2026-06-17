Demócratas exigen cuidado infantil asequible y acusan a Trump de agravar la crisis

El costo del cuidado infantil se ha convertido en uno de los principales frentes de ataque de los demócratas contra la administración del presidente Donald Trump. En una conferencia de prensa realizada esta semana, líderes del Senado aseguraron que la reducción de estos gastos será una prioridad legislativa si recuperan la mayoría en las elecciones de medio mandato de 2026.

El anuncio estuvo encabezado por el líder demócrata Chuck Schumer, junto con las senadoras Patty Murray y Elizabeth Warren, quienes presentaron un informe que documenta el aumento sostenido de los costos de las guarderías y acusa a la administración republicana de haber empeorado la situación de millones de familias estadounidenses.

Según el reporte, el costo promedio nacional del cuidado infantil alcanzó los 13 mil 184 dólares anuales en 2025, un incremento de 5% respecto al año anterior. Además, se estima que 4.2 millones de niños no tienen acceso a una plaza formal de cuidado infantil en sus comunidades.

El impacto en las familias y la comunidad latina

Los legisladores demócratas sostienen que el problema afecta de manera especial a las familias trabajadoras y a la comunidad latina. El informe destaca que aproximadamente 25% de los trabajadores del sector son hispanos y que uno de cada cinco es inmigrante.

También advierte que las recientes políticas migratorias han generado preocupación entre proveedores y familias. Los demócratas acusan a la administración Trump de promover acusaciones de fraude sin pruebas suficientes contra centros de cuidado infantil, una narrativa que, aseguran, ha derivado en una mayor vigilancia y en operativos migratorios cerca de algunas guarderías.

“No podemos resolver la crisis de asequibilidad en Estados Unidos sin resolver la crisis del cuidado infantil”, afirmó Elizabeth Warren.

Una bandera política rumbo a las elecciones

El documento forma parte de una estrategia más amplia con la que los demócratas buscan enfocarse en el costo de vida, la vivienda, la salud y la energía de cara a las elecciones legislativas.

“Nuestro caucus hará que la reducción de los costos del cuidado infantil y la provisión de un sistema universal de cuidado infantil sea una de las prioridades más altas cuando recuperemos la mayoría”, aseguró Chuck Schumer.

Por su parte, Patty Murray criticó recientes declaraciones de Trump sobre la imposibilidad de ampliar el apoyo federal al cuidado infantil.

“Esta es una prioridad para las familias, así que los demócratas la convertirán en una prioridad para el Congreso”, sostuvo la senadora.

Aunque existe consenso entre demócratas y republicanos en que el costo del cuidado infantil representa un problema creciente, ambos partidos mantienen diferencias sobre las soluciones. Mientras los demócratas promueven mayores inversiones federales y un sistema universal, los republicanos han apostado por incentivos fiscales y programas más focalizados.

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