Demócratas buscan cuadruplicar impuesto a recompras de acciones corporativas

Los líderes demócratas en el Senado lanzaron una nueva ofensiva contra las grandes corporaciones al presentar un proyecto de ley que busca cuadruplicar el impuesto a las recompras de acciones, pasando del 1% al 4%, además de cerrar mecanismos fiscales que, según denuncian, han permitido a ejecutivos y accionistas beneficiarse de ventajas tributarias mientras los trabajadores enfrentan presiones económicas.

La propuesta, denominada Ley de Responsabilidad sobre las Recompras de Acciones de 2026, fue presentada por el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, junto con el senador Ron Wyden, principal demócrata del Comité de Finanzas, y la senadora Elizabeth Warren, integrante de alto rango del Comité Bancario.

La iniciativa surge en medio del creciente debate sobre el uso de las recompras de acciones por parte de las empresas estadounidenses, especialmente después de que estas operaciones superaran por primera vez el billón de dólares tras la aprobación de recientes medidas fiscales impulsadas por los republicanos.

Demócratas acusan que las recompras benefician a los más ricos

Los promotores del proyecto sostienen que las recompras han sido utilizadas por las corporaciones para elevar artificialmente el valor de sus acciones y beneficiar principalmente a ejecutivos y grandes inversionistas.

“Mientras los trabajadores tienen dificultades para pagar la gasolina y los alimentos, los directores ejecutivos optan por gastar miles de millones en recomprar sus propias acciones”, afirmó Schumer.

El senador aseguró que los recortes fiscales aprobados durante la primera administración de Donald Trump no generaron los aumentos salariales ni las inversiones prometidas, sino que impulsaron una ola histórica de recompras bursátiles.

Según los demócratas, las empresas del índice S&P 500 elevaron estas operaciones en más de un 50% tras la reforma tributaria de 2017, pasando de aproximadamente $530 mil millones a más de $800 mil millones.

Buscan cerrar una laguna utilizada por ejecutivos

Además de aumentar el impuesto especial, la legislación pretende eliminar una disposición que permite a las empresas reducir su carga fiscal mediante la entrega de opciones sobre acciones a sus ejecutivos mejor remunerados.

Para la senadora Elizabeth Warren, el sistema actual favorece desproporcionadamente a las élites económicas.

“Es vergonzoso que los accionistas y ejecutivos ricos se beneficien mientras las familias estadounidenses pagan precios exorbitantes por los alimentos, la gasolina y la vivienda”, señaló.

Por su parte, Wyden argumentó que las compañías deberían destinar más recursos a la contratación de trabajadores, el crecimiento empresarial y la innovación, en lugar de priorizar la recompra de acciones.

Los demócratas destacan que actualmente el 1% más rico de la población posee más de la mitad de las acciones corporativas, por lo que consideran que el proyecto representa un paso para reducir desigualdades y reorientar la inversión empresarial hacia la economía productiva.

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