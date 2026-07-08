FBI asegura haber neutralizado a 113 presuntos espías extranjeros y expulsado a 62 agentes chinos en 2026

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, aseguró que la agencia ha intensificado sus operaciones de contrainteligencia y seguridad nacional, logrando la neutralización de 113 presuntos espías extranjeros activos en Estados Unidos y la expulsión de 62 agentes chinos en lo que va de 2026.

Los datos fueron difundidos por Patel a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que el FBI atraviesa una etapa de ofensiva contra amenazas extranjeras, organizaciones criminales y delitos cibernéticos. Sin embargo, el funcionario no precisó el periodo exacto al que corresponden varias de las cifras ni explicó la metodología utilizada para obtenerlas.

El mensaje estuvo acompañado por un video institucional en el que la agencia sostiene que existe una “guerra” por la seguridad nacional y presenta al FBI como la institución que encabeza los esfuerzos para enfrentar el espionaje, los ataques cibernéticos y el crimen organizado.

Entre los resultados mencionados por Patel también figuran un incremento de 53% en los arrestos por contrainteligencia, 4,800 detenciones relacionadas con cárteles, la neutralización de 850 presuntas conspiraciones activas y un aumento de 77% en las acusaciones federales por delitos informáticos.

113 active spies from foreign countries arrested.



Counter intelligence arrest have jumped 53%



4,800 cartel arrests, and 850 active plotters stopped.



77% surge in cyber indictments.



This @FBI is doing the work!



-DKP?? pic.twitter.com/zmtGwLKBEE — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) July 8, 2026

El FBI destaca acciones contra espionaje y crimen organizado

En el video difundido por el director del FBI se afirma que la expulsión de 62 presuntos espías chinos representa un aumento histórico de 933% respecto a periodos anteriores, aunque la agencia no publicó información adicional que permita verificar esa comparación. Patel sostuvo que los resultados reflejan una estrategia enfocada en eliminar obstáculos burocráticos y fortalecer las capacidades de investigación de la agencia.

“La gente puede discutir todo lo que quiera, pero las cifras no mienten. Con el FBI liderando la ofensiva, nuestro país es más seguro que nunca”, señaló el funcionario en el mensaje difundido en redes sociales. Las declaraciones se producen en un contexto en el que el Departamento de Justicia mantiene operativos dirigidos contra organizaciones criminales transnacionales y presuntas redes de espionaje vinculadas con gobiernos extranjeros.

Desde marzo de 2025, el Departamento de Justicia implementó la denominada Operación Recuperar Estados Unidos, una estrategia nacional orientada a coordinar investigaciones contra cárteles, organizaciones criminales, delitos violentos e inmigración ilegal mediante grupos de trabajo federales.

The Federal Bureau of Investigation (FBI) is releasing this FLASH to highlight the tactics, techniques, and procedures (TTPs) and indicators of compromise (IOCs) associated with the cyber criminal group TeamPCP. TeamPCP actors have conducted large-scale software supply chain? pic.twitter.com/SvUaoZjg8x — FBI Dallas (@FBIDallas) July 8, 2026

Persisten las alertas por espionaje y ciberataques

Las afirmaciones de Patel coinciden con las advertencias emitidas por la comunidad de inteligencia estadounidense sobre el incremento de actividades de espionaje y operaciones cibernéticas impulsadas por gobiernos extranjeros.

La Evaluación Anual de Amenazas de 2026, elaborada por la Oficina del director de Inteligencia Nacional, identifica a China y Rusia como los principales actores en materia de espionaje y ciberamenazas contra Estados Unidos. El informe también advierte que Irán y Corea del Norte continúan desarrollando capacidades para atacar redes gubernamentales, empresas privadas e infraestructura crítica.

De acuerdo con esa evaluación, los adversarios extranjeros buscan obtener información confidencial, apropiarse de tecnología estratégica y mantener capacidades para afectar servicios esenciales en caso de una crisis.

El FBI también ha señalado en diversas ocasiones que el espionaje económico atribuido a China representa una de las principales amenazas para la seguridad nacional y la competitividad tecnológica del país. Paralelamente, la agencia continúa investigando operaciones cibernéticas presuntamente vinculadas con Rusia, Irán y Corea del Norte.

Pese a las cifras presentadas por Patel, hasta el momento el FBI no ha divulgado un informe técnico que detalle cómo fueron recopilados los datos sobre los 113 presuntos espías neutralizados ni ha especificado qué casos concretos integran las estadísticas difundidas por su director, por lo que los resultados aún no pueden compararse con reportes oficiales anteriores de la agencia.

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