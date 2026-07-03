FBI presume haber realizado 305 arrestos y rescatado a 24 niños desaparecidos en Chicago, en 60 días

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) elogió la denominada Operación Nuevo Amanecer, plan mediante el cual lograron 305 arrestos y el rescate 24 niños desaparecidos en Chicago, todo ello en tan solo 60 días.

A través de un comunicado emitido de manera exclusiva para Fox News Digital, Kash Patel, director del FBI, detalló como, gracias al trabajo colaborativo de otras agencias, se pudo darle un fuerte golpe a la delincuencia en la “Ciudad de los Vientos”, donde sus autoridades afirmaban tener a raya al crimen organizados.

“Se trató de una operación a gran escala en Chicago que reunió a 11 agencias federales diferentes del gobierno, las cuales trabajaron juntas para realizar 305 arrestos y rescatar a 24 niños, muchos de los cuales habían sido reportados como secuestrados o desaparecidos, además de acusar a los implicados de robo, secuestro, narcotráfico, explotación infantil y otros delitos.”

El éxito de esta operación y de otras que vendrán a través de iniciativas como Summer Heat 2.0 debería ser un mensaje claro de que el FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia, liderado por el fiscal general Todd Blanche, están trabajando a toda máquina para desmantelar las redes criminales en este país, sin importar dónde se encuentren”, indica parte del documento.

La gestión de Kash Patel como director del FBI ha recibido severas críticas, pero Donald Trump continúa respaldándolo. (Crédito: Ben Curtis / AP)

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, entre los grupos que participaron en la estrategia para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía figuran además del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El fiscal federal Andrew S. Boutros señaló que la Operación Nuevo Amanecer podría servir como ejemplo para replicar en otras zonas del país.

El aparato federal contra la violencia de Chicago se unió bajo una misma bandera —la bandera de los Estados Unidos y no el escudo, la insignia, el estandarte o el logotipo de ninguna agencia— para hacerse notar en las calles de Chicago y dejar claro que son una fuerza a tener en cuenta en la lucha contra la violencia”, escribió en otra misiva.

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