Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras 3 años de matrimonio

Una de las parejas más admiradas y consolidadas de Hollywood decidió tomar caminos separados. La actriz Margaret Qualley y el compositor y productor musical Jack Antonoff se separaron tras casi tres años de matrimonio, según confirmaron múltiples fuentes a la revista People.

A pesar de haber protagonizado un romance que inspiró canciones y capturó la atención de la industria, personas cercanas a la pareja informaron que la relación atravesaba un periodo complejo. De acuerdo con un informante, el vínculo se volvió “inestable” desde hace algún tiempo.

“Discutían mucho”, detalló la fuente, añadiendo que la apretada agenda cinematográfica de la actriz y los constantes viajes y sesiones nocturnas en el estudio de grabación del compositor terminaron por fracturar la convivencia entre ellos.

Los rumores de un distanciamiento comenzaron a circular con fuerza entre sus seguidores a inicios de este mes, cuando Antonoff asistió sin su esposa a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. En su lugar, el líder de la banda Bleachers acudió acompañado por su hermana, la diseñadora de modas Rachel Antonoff.

La pareja comenzó su noviazgo en 2021 y selló su unión en agosto de 2023 con una concurrida celebración en Nueva Jersey, a la que asistieron figuras de la talla de Lana Del Rey y la propia Taylor Swift.

En febrero de este año, durante una entrevista para la revista Vanity Fair, Qualley se refirió a Antonoff como “su persona” y expresó el profundo amor que sentía por él y por su trabajo creativo. Desde esa fecha, en el marco de la gala de los premios Grammy, no se les había vuelto a ver juntos de manera pública.

Hasta el momento, ni los representantes de Qualley ni los de Antonoff han emitido declaraciones sobre la separación.

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