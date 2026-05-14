Barbara Palvin anuncia su embarazo junto a Dylan Sprouse en la alfombra roja de Cannes

La modelo húngara Barbara Palvin y su esposo, el actor Dylan Sprouse, confirmaron que esperan su primer hijo. Desde abril corrían los rumores sobre un posible embarazo; sin embargo, la pareja esperó el momento idóneo para hacerlo público: la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.

Palvin debutó su baby bump en la alfombra roja durante la proyección del filme “Parallel Tales”. La modelo de Victoria’s Secret lució un vestido azul cielo de corte princesa, con escote cuadrado, falda vaporosa y detalles de plumas.

Barbara Palvin luce su pancita en el Festival de Cannes.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Complementó su look con el cabello suelto y joyas discretas de diamantes. Por su parte, Dylan Sprouse asistió con un esmoquin clásico azul marino con detalles negros.

La relación entre Palvin y Sprouse

La pareja se conoció en 2017 durante una fiesta posterior a la Met Gala en Nueva York. Sprouse inició el contacto por Instagram, aunque Palvin no respondió hasta tiempo después. Tras acompañarla en un viaje de trabajo a China, comenzaron una relación formal a mediados de 2018. Se casaron en julio de 2023 en Hungría.

Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más seguidas de Hollywood, en parte porque Sprouse suele acompañar a su esposa a sus compromisos profesionales, incluidos los desfiles de la modelo.

En esta edición del festival de Cannes han desfilado importantes estrellas como Demi Moore, Jane Fonda, Diane Kruger y Sara Sampaio. Pero, sin duda, hasta el momento, la aparición de Barbara Palvin generó una notable atención.

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