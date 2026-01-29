Paris Jackson demuestra su aprecio por la música de Christian Nodal

Paris Jackson, reconocida modelo e influenciadora estadounidense, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras compartir un video en sus historias de Instagram donde se le ve conduciendo su automóvil en un paisaje árido, acompañada de sus mascotas y luciendo un look vaquero.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención del público fue la música que sonaba de fondo: ‘Aquí abajo’, el éxito de 2020 del cantante de regional mexicano Christian Nodal.

El video, rápidamente viralizado, generó una avalancha de reacciones. Los usuarios mexicanos inundaron los comentarios con halagos al gusto musical de Jackson. Frases como “Sabe de buena música, tenía un maestro en su casa”, en referencia a su padre, Michael Jackson, u “Obvio, bien llegadora la música del mejor del regional”, fueron algunas de las más repetidas.

Muchos incluso etiquetaron al propio Nodal para que viera la publicación.

Una fan declarada

La sorpresa para muchos radica en que, aunque parezca un descubrimiento reciente, Paris Jackson ya había declarado públicamente su preferencia por el artista mexicano.

En junio de 2024, durante una entrevista con medios españoles, cuando se le preguntó sobre música española, Jackson respondió sin dudar: “Por supuesto que escucho música en español. Christian Nodal es mi favorito“.

En ese momento, hubo una confusión, ya que la modelo pensó que se referían a música en el idioma español, no específicamente de España, tras lo cual también mencionó a Rosalía.

El hecho ocurre en un momento relevante para la carrera de Christian Nodal, quien recientemente anunció un ajuste en la fecha de su esperado concierto en la Plaza de Toros “La México”. Originalmente programado para el 30 de mayo de 2026, la presentación fue adelantada al 29 de mayo por razones de logística, según informó su equipo, para “vivir al máximo este concierto lleno de emociones y sorpresas”.

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado públicamente sobre el video de Paris Jackson.

Mira el video de Paris Jackson aquí:

