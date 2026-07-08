¿México, sede de otro mundial? Claudia Sheinbaum abre la puerta al de Clubes 2029

Con la inercia del éxito económico que dejaron los 13 partidos realizados en el país como parte del Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió este miércoles la opción de albergar el Mundial de Clubes de la FIFA en 2029.



El gran impacto, el ambiente de fiesta y la enorme derrama económica que dejó el evento principal de la FIFA dieron pauta para que los ojos del mundo se volvieran a fijar en México y en su capacidad estructural para organizar eventos de esta índole.

#Mañanera | Claudia Sheinbaum señaló que México evalúa la posibilidad de albergar el Mundial de Clubes 2029. Indicó que la decisión se tomará con base en los beneficios que genere para el país. pic.twitter.com/olfg3Yl7hE — El Universal (@El_Universal_Mx) July 8, 2026



México levanta la mano como alternativa para realizar la nueva edición de este torneo, el cual tuvo un gran éxito el año pasado en Estados Unidos, donde el Chelsea inglés se coronó tras vencer al Paris Saint-Germain en una competencia de alto nivel futbolístico.



Por esta razón, la mandataria mexicana informó que existe la posibilidad de organizar el evento, luego de que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol ingresaron la propuesta al gobierno federal. El objetivo es encontrar la fórmula matemática y logística que otorgue beneficios económicos al país, al fútbol mexicano y, sobre todo, a la FIFA.



“Sí. Vamos a ver las condiciones. Tienen que ser siempre condiciones favorables para México. Sería una cosa buena para México (recibir el Mundial de Clubes) en general, pero hay que ver las condiciones”, dijo la titular del Ejecutivo, quien se mostró entusiasmada con la idea.

El encargado de presentar la propuesta formal al gobierno fue Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Arriola expuso que la candidatura azteca compite con otros países que también buscan organizar el máximo torneo de clubes que la FIFA implementó con su nuevo formato.

Naciones como Brasil, España, Marruecos y Qatar han mostrado un fuerte interés en la organización. La disputa no será fácil, pero a favor de México juegan las evidencias de la fiesta del Mundial 2026, donde la afición se desbordó en las tres sedes oficiales.

En el caso de la Ciudad de México (5 partidos), la capital dejó constancia de su capacidad organizativa, ya que a pesar de los desafíos históricos en movilidad y los retrasos en obras de infraestructura, las autoridades lograron mitigar los conflictos logísticos.

Esto fue posible gracias a la implementación del operativo ‘Última Milla’ —un polígono de seguridad de hasta 2 kilómetros alrededor del Estadio Azteca— y a una estrategia que priorizó el transporte masivo.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, junto con la operación continua del Tren Ligero y rutas especiales de conexión rápida desde puntos estratégicos como el Palacio de los Deportes, lograron movilizar de manera fluida a las decenas de miles de aficionados en cada jornada, sentando un precedente técnico viable para el torneo de 2029.

¡En evaluación! ???



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su postura sobre la posibilidad de que México sea sede del Mundial de Clubes de 2029. ?



¿Te gustaría que suceda? ??#TNTSports2026 pic.twitter.com/yYm3DqdBuK — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 8, 2026

El éxito logístico se replicó de igual forma en Guadalajara y Monterrey, donde se disputaron cuatro partidos en cada ciudad.



Seguir leyendo:

– México anuncia acciones legales tras muerte de inmigrante durante operativo de ICE en Houston

– México levanta su mano para albergar el Mundial de Clubes de 2029

– Aseguran que la FIFA no permitirá que la Liga MX regrese a la Copa Libertadores











