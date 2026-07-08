Natalia Jiménez ganó batalla legal por la custodia de su hija

La cantante española Natalia Jiménez se anotó una victoria en el ámbito personal. Entre lágrimas de emoción, la exvocalista de la agrupación La Quinta Estación compartió con sus seguidores la resolución de un tribunal en los Estados Unidos que le otorga los derechos permanentes sobre la custodia de su hija, Alessandra, de 10 años de edad.

Este fallo judicial pone fin a una compleja batalla legal que la artista sostenía desde principios de 2021 contra su exesposo, el productor Daniel Trueba, con quien estuvo casada durante cinco años antes de su divorcio.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Jiménez detalló el desgaste emocional y económico que significó este proceso en el sistema judicial estadounidense.

“Como saben, desde hace varios años he estado en una batalla legal por tener los derechos para la crianza de mi hija, por ejemplo: para poder viajar con ella a México, decidir a cuál escuela va, recuperar gastos de manutención para su crianza, etc. Han sido varios procesos largos, difíciles y caros”, confesó la intérprete.

La decisión de la corte no solo regulariza aspectos fundamentales de la manutención y decisiones escolares de la menor, sino que representa un alivio crucial para la agenda profesional y familiar de la cantante. El dictamen autoriza formalmente la reubicación de ambas, permitiéndoles mudarse y viajar juntas con mayor libertad y menos trabas burocráticas.

“Estoy muy feliz, porque hemos logrado hacer que el juez acepte relocalizarnos con Alessandra para poder vivir juntas, sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que Alessandra se merece vivir, una vida sin tantos conflictos”, manifestó la artista con notable alivio.

Además de celebrar el dictamen, la intérprete de “El sol no regresa” aprovechó la oportunidad para expresar su profundo agradecimiento a quienes la respaldaron durante el litigio. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad y aliento a otras madres que atraviesan por disputas legales similares, instándolas firmemente a persistir y no desistir en el objetivo de asegurar el bienestar y la compañía de sus hijos.

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