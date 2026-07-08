Reduciendo el riesgo del arsénico en el arroz





Nuevas pruebas de CR realizadas a 52 productos de arroz detectaron este metal pesado en todos ellos, aunque algunos contienen menos que otros. Aquí te explicamos cómo protegerte, incluyendo un método de cocción que elimina hasta la mitad del arsénico.

Según algunas estimaciones, el arroz absorbe hasta 10 veces más arsénico que otros cultivos sembrados en el mismo tipo de suelo.

By Kevin Loria

En todo el mundo, la gente come arroz, y mucho. Desde el congee y el risotto hasta el arroz con frijoles y el biryani, es un ingrediente esencial en platillos que forman parte de muchas culturas gastronómicas. Pero, aunque el arroz es un alimento básico en la alimentación de muchas personas, consumirlo en exceso tiene una desventaja: es una fuente importante de arsénico, un metal pesado.

CR analizó por primera vez el arroz para detectar arsénico en 2012 y publicó pruebas de seguimiento en 2014. Recientemente realizamos nuevos análisis para determinar si los niveles de arsénico inorgánico, la forma más peligrosa de este metal, habían disminuido. Sin embargo, aunque tanto los fabricantes como las autoridades reguladoras conocen este problema desde hace tiempo, nuestros resultados muestran que el problema persiste.

“Al igual que hace más de una década, encontramos niveles detectables de arsénico inorgánico en todas las muestras de los productos”, afirma el doctor James E. Rogers, PhD, director de Seguridad Alimentaria de Consumer Reports. “En el 42% de los productos, los niveles promedio de arsénico inorgánico eran lo suficientemente altos como para que un adulto que consumiera una sola porción al día durante un período prolongado tuviera un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de piel, cáncer de vejiga y diabetes tipo 2”.

Sin embargo, también encontramos que los niveles varían según el tipo y la marca de arroz, lo que significa que existen opciones mejores para los consumidores.

Y sin importar qué tipo de arroz elijas, hay medidas que puedes tomar para reducir el riesgo relacionado con el arsénico. Por ejemplo, también probamos tres métodos de cocción que se cree ayudan a reducir el contenido de arsénico en el arroz y descubrimos que uno de ellos puede eliminar hasta el 58% del arsénico inorgánico. Además, nuestras pruebas también dieron buenas noticias sobre granos como el farro, la quinoa y el sorgo.

Cómo realizamos las pruebas

Para nuestras pruebas más recientes, analizamos los niveles de arsénico total y de arsénico inorgánico en dos o tres muestras de cada uno de los 52 productos de arroz evaluados: arroz arborio, basmati, integral, jazmín, para sushi, blanco y precocido para microondas, así como guarniciones de arroz con condimentos. También analizamos los niveles de cadmio, plomo y mercurio.

Los expertos de CR calcularon cuántas porciones por semana pueden consumir adultos y niños de cada producto, basándose en los niveles de arsénico inorgánico que encontramos y en nuestro análisis del riesgo de cáncer asociado con la exposición al arsénico. Utilizamos un método que la EPA emplea para sustancias tóxicas como el arsénico para estimar cuántos casos adicionales de cáncer podrían producirse por la exposición a un determinado nivel de estas sustancias, y elegimos un criterio de protección moderado que busca equilibrar la seguridad con la viabilidad de su aplicación. Estos cálculos se basan en estimaciones estándar del peso corporal de adultos y niños. Al establecer nuestras recomendaciones sobre el tamaño de las porciones para los niños, fuimos especialmente cuidadosos debido a los efectos del arsénico durante etapas críticas de su desarrollo. (Para más detalles sobre cómo realizamos las pruebas y nuestra evaluación del riesgo, consulta nuestra hoja de metodología [PDF]).

Lo que encontramos

Encontramos niveles detectables de arsénico, cadmio y mercurio en las 142 muestras analizadas. Además, encontramos plomo en 66 de ellas.

Aunque no existen límites federales para el arsénico en el arroz, la FDA ha establecido un límite (que la agencia denomina nivel de acción) de 100 partes por mil millones (ppb) de arsénico inorgánico en los cereales de arroz para bebés. Cuando estos cereales superan ese nivel, la FDA puede tomar varias medidas, entre ellas trabajar con las empresas para retirar del mercado los productos que la agencia determina no son seguros. Diecisiete de los productos que analizamos registraron un promedio de 100 ppb o más. Dado que no existe un nivel de arsénico inorgánico que se considere seguro, CR considera que la FDA debería establecer límites para todos los productos de arroz.

En la siguiente tabla, los productos de arroz están agrupados por categoría. Dentro de cada categoría, aparecen ordenados de mayor a menor contenido de arsénico inorgánico. (Los valores han sido redondeados). También indicamos el número de porciones por semana que nuestros expertos recomiendan para un adulto y un niño, según el contenido de arsénico inorgánico de cada producto. En el caso del arroz blanco y el arroz integral, una porción equivale a ¼ de taza de arroz seco (45 a 50 gramos). Para el arroz precocido en bolsas para microondas, una porción equivale a 1 taza de arroz cocido (140 a 150 gramos). Nuestros resultados corresponden a una evaluación del mercado realizada en un momento específico y no deben utilizarse para sacar conclusiones definitivas sobre marcas específicas.

Los resultados no nos sorprendieron, basándonos en lo que ya habíamos visto anteriormente en el arroz, indica Tunde Akinleye, investigador de seguridad alimentaria de CR que dirigió nuestras pruebas. Al igual que en nuestras pruebas anteriores, encontramos diferencias en los niveles de arsénico inorgánico entre los diferentes tipos de arroz. El arroz basmati y el arroz para sushi registraron los niveles promedio más bajos —55 y 57 ppb, respectivamente— en comparación con otros tipos de arroz, como el arborio (64 ppb), el jazmín (87 ppb), el arroz de grano largo y de grano corto (101 ppb) y el arroz sancochado (101 ppb).

Dentro de cada tipo de arroz, el arroz integral presentó de forma constante niveles más altos de arsénico inorgánico que el arroz blanco. En general, el arroz integral registró un promedio de 113 ppb y el arroz blanco, de 72 ppb.

Esos niveles son ligeramente más bajos a los que encontramos en 2014, cuando el promedio fue de 146 ppb para el arroz integral y de 82 ppb para el arroz blanco. Sin embargo, al analizar un conjunto más amplio de datos, cualquier aparente disminución en los niveles de arsénico inorgánico no es lo suficientemente significativa como para reflejar un cambio general en el mercado, señala Akinleye. “No hay evidencia de que, en términos generales, los niveles de arsénico estén disminuyendo”, afirma. “Si pruebas adicionales —ya sea realizadas por grupos como CR o por los fabricantes— muestran de manera consistente una disminución significativa en los niveles de arsénico, sería una señal alentadora”.

Sin embargo, hasta ahora no hemos observado esas disminuciones. Por ejemplo, en 2025, Healthy Babies Bright Futures analizó 145 muestras de arroz y encontró que el arroz integral registró un promedio de 129 ppb de arsénico inorgánico, mientras que las muestras etiquetadas simplemente como “arroz blanco” registraron un promedio de 86 ppb. En esas pruebas, el arroz para sushi, el basmati de la India, el jazmín de Tailandia y el arroz cultivado en California registraron niveles promedio más bajos.

Los niveles de cadmio, plomo y mercurio que encontramos fueron bajos en general. Sin embargo, una porción de algunos productos alcanzó o superó nuestro nivel de preocupación para el plomo, que es de 0.5 microgramos por día; esos productos están señalados en la tabla. En particular, las mezclas de arroz —que contienen arroz y especias— presentaron cantidades más altas de plomo. Tres de las seis mezclas que analizamos contenían más de 0.5 microgramos por porción. En esos casos, sin embargo, el plomo estaba concentrado en la parte correspondiente a las especias del producto. Pruebas anteriores de CR han encontrado, en algunos casos, niveles elevados de plomo y otros metales pesados en las especias.

Según nuestros límites recomendados de porciones por semana para cada producto, incluso las pocas muestras con niveles elevados de plomo no deberían contribuir de manera significativa a la exposición al plomo a través de la alimentación. Aun así, vale la pena tener un cuidado especial si también consumes otros alimentos que se sabe contienen niveles más altos de plomo, como la yuca, la batata (camote) y el chocolate oscuro.

En las pruebas de CR, el arroz basmati y el arroz para sushi presentaron los niveles más bajos de arsénico. El arroz integral suele contener más arsénico que el arroz blanco del mismo tipo.

Photo: Scott Meadows/Consumer Reports

Las empresas arroceras responden

CR envió preguntas a las empresas cuyos productos registraron al menos 100 ppb de arsénico inorgánico y/o 0.5 microgramos de plomo en nuestras pruebas, para saber si toman medidas para reducir los niveles de arsénico o si analizan sus productos para detectar metales pesados.

Lundberg nos envió respuestas detalladas a nuestras preguntas. Cuatro de los cinco productos de esta empresa de California que analizamos registraron menos de 100 ppb de arsénico inorgánico. El quinto, Lundberg Organic Cilantro Lime Rice, superó ligeramente ese nivel y también contenía más de 0.5 microgramos de plomo. Determinamos que tanto el arsénico inorgánico como el plomo de este producto provenían principalmente de la mezcla de especias.

La empresa indicó que analiza cada año su arroz para detectar metales pesados cuando llega de los campos de cultivo, utilizando un laboratorio independiente. “Nuestros resultados de arsénico representan menos de la mitad del límite diario de Nivel Sin Riesgo Significativo (NSRL) establecido por la Proposición 65 de California, uno de los límites más estrictos establecidos por las autoridades reguladoras”, señaló la compañía. (Ese límite es de 10 microgramos de arsénico inorgánico por día. En nuestra hoja de metodología se indica la cantidad de microgramos por porción para todos los productos de arroz). “Publicamos los resultados y estos muestran de manera constante niveles muy por debajo de los límites establecidos por las agencias reguladoras”.

Con respecto a las especias utilizadas en sus productos, Lundberg dijo:

“Exigimos que nuestros proveedores aprobados cuenten con programas de monitoreo periódico de metales pesados que cumplan con los requisitos regulatorios y de la industria”. La empresa añadió: “Las especias son una parte importante de la gastronomía mundial; sin embargo, se consumen en cantidades muy pequeñas. Con base en ese contexto, los organismos reguladores de todo el mundo han concluido que las especias siguen siendo seguras para el consumo humano”.

Walmart declaró:“Estamos comprometidos a ofrecer productos seguros y de alta calidad, y trabajamos continuamente con nuestros proveedores para revisar y garantizar que se cumplan nuestros estándares”.

Whole Foods Market señaló: “Contamos con estrictos requisitos para analizar la presencia de metales pesados en los productos de arroz de nuestra marca 365 by Whole Foods Market. Todos los productos incluidos en sus pruebas están por debajo de los límites de puerto seguro establecidos por la Proposición 65 de California, la regulación sobre advertencias más estricta de Estados Unidos”.

Nishiki indicó que su arroz se cultiva y procesa en California y que cumple con las regulaciones de ese estado. También afirmó que analiza su arroz para detectar metales pesados.

Ben’s Original, BJ’s, Carolina, Goya, Iberia, Mahatma, Near East, Rice-A-Roni, Roland y Target no respondieron a nuestra solicitud de comentarios.

¿Por qué el arroz contiene arsénico?

El arsénico es un elemento que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre en distintas formas. Sin embargo, gran parte del arsénico presente en el suelo y el agua es consecuencia de su uso industrial. El arsénico inorgánico es un componente de algunos tipos de madera tratada a presión y en el pasado se utilizaba en pesticidas que se rociaban en campos de algodón y huertos. Aunque muchos pesticidas que contenían arsénico fueron prohibidos en la década de 1980, sus residuos permanecen en el medio ambiente. Como resultado, el arsénico llega al suministro de agua y al suelo, y finalmente entra en nuestro organismo a través de los alimentos y las bebidas.

El arsénico inorgánico es un carcinógeno reconocido y también se ha relacionado con otros problemas de salud, especialmente en los niños, quienes son particularmente vulnerables a los efectos nocivos de los metales pesados. (En este contexto, los términos “orgánico” e “inorgánico” son conceptos de química y no se refieren a la etiqueta de “orgánico” que aparece en algunos alimentos. Además, técnicamente el arsénico es un metaloide, ya que posee propiedades tanto de los metales como de los no metales, aunque con frecuencia se le clasifica como un metal pesado).

El arroz no es el único alimento que contiene arsénico, pero hay dos factores que lo hacen especialmente susceptible a la contaminación, explica la doctora Angelia Seyfferth, PhD, profesora de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Arizona e investigadora en biogeoquímica de suelos. En primer lugar, el arroz suele cultivarse en campos inundados, lo que hace que el suelo libere arsénico al agua, donde la planta lo absorbe a través de sus raíces. En segundo lugar, el arroz es un hiperacumulador de silicio ––la planta intenta absorber la mayor cantidad posible de este elemento del suelo porque es esencial para su crecimiento. Sin embargo, el arsénico tiene una estructura química similar a la del silicio, por lo que entra por la misma vía, especialmente en suelos con bajo contenido de silicio. Según algunas estimaciones, el arroz puede absorber hasta diez veces más arsénico que otros cultivos sembrados en el mismo tipo de suelo.

Además, hay razones para pensar que el problema podría estar empeorando. Según un estudio publicado en 2025 en la revista Lancet Planetary Health, el arroz cultivado en condiciones más cálidas y con una mayor concentración de dióxido de carbono en el aire ––que simulaban los efectos del cambio climático y el aumento de las temperaturas globales–– absorbió cantidades significativamente mayores de arsénico inorgánico. Según los autores del estudio, para 2050 esto podría traducirse en decenas de millones de casos adicionales de cáncer.

El arsénico se acumula en todas las partes del grano de arroz, pero se concentra principalmente en la capa externa de salvado. Como el arroz integral conserva esa capa, por lo general contiene más arsénico que el arroz blanco del mismo tipo. Para producir arroz blanco, los granos se pulen para eliminar las capas exteriores, lo que reduce su contenido de arsénico. Los tipos de arroz sancochados (parboiled), que se hierven parcialmente mientras aún conservan la cáscara antes de secarse y pulirse, también suelen contener niveles más altos de arsénico inorgánico.

Los efectos del arsénico del arroz en la salud

“Cualquier persona que consuma arroz con regularidad estará expuesta al arsénico”, afirma la doctora Ana Navas-Acien, MD, PhD, médica, epidemióloga y profesora Leon Hess, además de directora del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, en Nueva York. “Cuanto más arroz se consume, mayor será esa exposición”.

Según un análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realizado en 2016, cerca del 40% de los estadounidenses consume arroz al menos una vez por semana. Muchas personas, incluidas las de familias afrodescendientes, caribeñas, asiáticas y latinas, lo comen con mucha más frecuencia, incluso a diario. En conjunto, el arroz aporta aproximadamente el 17% del arsénico inorgánico presente en la dieta de los estadounidenses, más que cualquier otro alimento individual, según un estudio de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicado en 2010.

La exposición al arsénico a través del consumo de arroz se refleja en el organismo, afirma Navas-Acien. En 2012, analizó datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la primera investigación de CR sobre el arsénico en el arroz. En ese análisis, las personas que consumían más arroz eliminaban más arsénico en la orina, lo que demostraba que estaban expuestas a niveles más altos de este metal. Los niveles de arsénico fueron un 44% más altos entre quienes consumieron una porción de arroz o de productos elaborados con arroz durante un período de 24 horas, en comparación con quienes no consumieron arroz. En quienes consumieron dos porciones, los niveles fueron un 70% más altos.

Aún se necesitan más investigaciones para determinar cómo el consumo de arroz se relaciona específicamente con el riesgo de desarrollar enfermedades, ya que la mayoría de los estudios sobre el arsénico y la salud se han centrado en la exposición a través del agua potable, señala Navas-Acien. Sin embargo, se sabe que el arsénico inorgánico, ya sea presente en el arroz o en el agua, está asociado con una larga lista de problemas de salud. Entre ellos se encuentran un mayor riesgo de varios tipos de cáncer (de vejiga, pulmón y piel), diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, renales y respiratorias. También se ha relacionado con la muerte fetal, alteraciones del desarrollo neurológico y un menor coeficiente intelectual (IQ) en los niños.

La exposición durante el embarazo, la infancia y los primeros años de vida representa el mayor riesgo para la salud, afirma Jane Houlihan, directora de investigación de Healthy Babies Bright Futures (HBBF), quien ha participado en las investigaciones de esta organización sobre el arsénico en el arroz. Durante el desarrollo, el organismo y el cerebro son especialmente sensibles a los efectos de los metales pesados y, debido a su menor peso corporal, los niños están expuestos a niveles más altos de arsénico con cada porción de arroz. Estos efectos del arsénico sobre la salud muestran por qué es tan importante que las personas ––especialmente aquellas más vulnerables–– estén conscientes de la presencia de arsénico en su alimentación y por qué los expertos en seguridad alimentaria de CR consideran que las autoridades reguladoras deben establecer límites para el arsénico en los alimentos.

¿Cuánto arroz puedes comer?

Diversos factores, como las condiciones de cultivo y el momento en que se cosecha el arroz, pueden afectar su contenido de arsénico. Además, es posible que otros lotes de un mismo producto, distintos de los que analizó CR, tengan niveles diferentes de arsénico inorgánico.

El lugar donde se cultiva el arroz también es importante. En nuestras pruebas más recientes no contamos con suficientes datos para analizar las diferencias entre regiones. Sin embargo, en 2014 encontramos que el arroz basmati cultivado en California, India y Pakistán, así como el arroz para sushi producido en Estados Unidos, contenían los niveles más bajos de arsénico inorgánico. En cambio, el arroz cultivado en la región centro-sur de Estados Unidos (Arkansas, Luisiana, Misisipi, Misuri y Texas) presentaba niveles más altos.

Según Seyfferth, los suelos de esa región son más arenosos que los de lugares como California, y este tipo de suelo tiende a liberar más arsénico que los suelos con mayor contenido de arcilla. En su estudio de 2025, HBBF encontró los niveles más bajos de arsénico inorgánico en arroz procedente de California, India y Tailandia. En cambio, encontró niveles más altos en arroz cultivado en estados del sureste de Estados Unidos, como Arkansas o Texas, o en productos cuya etiqueta simplemente indicaba “Estados Unidos”.

Por estas razones, para las personas especialmente preocupadas por limitar su exposición al arsénico, la opción más segura es seguir las recomendaciones que establecimos con base en nuestras pruebas de 2014. Ten en cuenta que una porción equivale a ¼ de taza de arroz crudo.

• Hasta cinco porciones por semana de arroz basmati blanco cultivado en California, India o Pakistán, o de arroz para sushi, para los adultos; y hasta 2¾ porciones por semana para los niños.

• Hasta 2¾ porciones por semana de cualquier otro tipo de arroz para los adultos; y hasta 1¼ porciones por semana para los niños.

Sin embargo, para quienes consumen arroz con frecuencia, estas recomendaciones pueden parecer demasiado estrictas. “En esos casos, recomendamos elegir entre las marcas que registraron los niveles más bajos de arsénico inorgánico en nuestras pruebas”, señala Rogers, de CR. “Dado que no existe una cantidad de arsénico que se considere segura, todas las personas deberían tomar medidas para reducir al mínimo la exposición al arsénico presente en el arroz que consumen”.

Las personas que comen arroz con frecuencia también pueden considerar utilizar un método de cocción que ayuda a reducir los niveles de arsénico; más adelante te explicamos cómo.

Formas más seguras de consumir arroz

Los niveles de metales pesados en los alimentos no deberían ser motivo de alarma, afirma la doctora Maida Galvez, MD, profesora de Medicina Ambiental y Pediatría en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York. Los alimentos probablemente solo son una pequeña parte de la exposición total a estos contaminantes. Aun así, dice que vale la pena elegir alimentos con menor contenido de arsénico siempre que sea posible.

Los efectos nocivos del arsénico se van acumulando con la exposición a lo largo del tiempo, explica Akinleye. De la misma manera, adoptar constantemente medidas para reducir esa exposición al arsénico inorgánico puede disminuir el riesgo con el paso de los años. “Incluso pequeños cambios para reducir la exposición podrían tener un gran impacto en el riesgo de desarrollar cáncer y otras enfermedades durante toda la vida”, afirma Akinleye.

Lleva una alimentación saludable

Es importante asegurarse de consumir suficientes frutas y verduras y, en general, seguir las recomendaciones de una dieta saludable, señala Navas-Acien, investigadora especializada en arsénico. Algunas vitaminas, minerales y antioxidantes presentes en las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales pueden ayudar al organismo a eliminar el arsénico. Entre ellos se encuentran el folato, las vitaminas A, B12, C y E, el selenio, los polifenoles y otros antioxidantes. Consumir suficiente proteína también puede ayudar.

Elige variedades de arroz con menos arsénico

Como muestran nuestras pruebas, algunos tipos de arroz suelen contener mucho menos arsénico inorgánico que otros y pueden ser una mejor opción, especialmente si le vas a dar arroz a bebés o niños. El arroz basmati blanco cultivado en California, India y Pakistán, así como el arroz blanco para sushi, suelen presentar los niveles más bajos. Para quienes prefieren el arroz integral, las variedades de basmati registraron niveles más bajos que las demás variedades que analizamos.

Prueba un método de cocción diferente

Además de analizar los niveles de metales pesados en el arroz y otros granos, nuestro equipo evaluó tres métodos de cocción que, según se cree, pueden reducir los niveles de arsénico: agitar el arroz en un recipiente con agua durante cinco minutos y luego cocinarlo con agua limpia; remojarlo durante 30 minutos y después cocinarlo con agua limpia; y agregar el arroz al agua hirviendo, cocinarlo durante cinco minutos, escurrirlo y terminar de cocinarlo con agua limpia, un método conocido como parboiling and absorption (hervido parcial y absorción). Como comparación, también utilizamos el método tradicional de absorción, que consiste en cocinar el arroz sin enjuagarlo y con una cantidad de agua que se absorbe por completo durante la cocción.

Los dos primeros métodos eliminaron muy poco arsénico–– un 5% o menos. En cambio, el método de hervido parcial y absorción redujo el contenido de arsénico inorgánico en el arroz integral y blanco, tanto de grano corto como de grano largo, en un 50% y un 58%, respectivamente. Esta podría ser una estrategia efectiva para las familias que buscan reducir la exposición al arsénico sin dejar de consumir arroz. “En algunas culturas, las personas ya preparan el arroz de esta manera y parece tener un efecto protector”, señala Akinleye. Según la FDA, otros estudios también han demostrado que cocinar el arroz como si fuera pasta y desechar el exceso de agua puede eliminar entre el 40% y el 60% del arsénico presente en el arroz.

Piensa dos veces antes de comprar guarniciones de arroz empaquetadas

Estos productos son prácticos porque incluyen el arroz y los condimentos en un solo paquete. Sin embargo, nuestras pruebas encontraron que, en algunos casos, las mezclas de especias pueden ser una fuente importante de plomo en la alimentación.

Si decides comprarlos, considera usar solo la mitad —o menos— del sobre de especias para reducir tu exposición a metales pesados. Además, esta medida también disminuirá el contenido de sodio. Cuatro de las seis guarniciones de arroz que analizamos contenían 500 mg o más de sodio por porción. El consumo diario de sodio recomendado es de menos de 2,300 mg.

Varía los granos que consumes

Incorporar otros granos a tu alimentación aporta mayor variedad de nutrientes y, según nuestras pruebas, es mucho menos probable que te exponga a niveles importantes de metales pesados que el arroz.

Analizamos 10 tipos de granos integrales y semillas que se consumen como granos enteros: amaranto, cebada, trigo sarraceno (alforfón), bulgur, farro, mijo, avena, polenta (harina de maíz), quinoa y sorgo. Incluso el grano con el mayor contenido de arsénico inorgánico —la avena— tenía menos de una cuarta parte del arsénico que hay en el arroz para sushi, que fue el tipo de arroz con el menor contenido de arsénico en nuestras pruebas. (Consulta más abajo la lista de los productos que analizamos).

Algunos de estos granos contenían más cadmio que ciertas muestras de arroz. Sin embargo, incluso la quinoa, que presentó el nivel más alto de cadmio, no superó nuestro nivel de preocupación.

Dado que los niveles encontrados fueron bajos, no hemos establecido un límite máximo de porciones semanales para estos granos. Además, desde el punto de vista nutricional, muchos de ellos aportan más fibra y nutrientes que el arroz blanco, lo que ofrece una razón más para incorporarlos a tu alimentación y a la de tu familia.

Revisa el informe sobre la calidad del agua que tomas

Necesitas agua para cocinar el arroz y, dependiendo de dónde vivas, la contaminación por arsénico en el agua potable puede ser un problema importante, como han demostrado las pruebas de CR. Además, consumir arroz con niveles elevados de arsénico y tomar agua con altas concentraciones de arsénico inorgánico aumenta tu exposición. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido un límite de 10 ppb de arsénico total para el agua de la llave. Sin embargo, expertos de CR y de otras organizaciones de defensa de los consumidores han pedido que ese límite se reduzca a 3 ppb o menos. Muchas ciudades publican un Informe de Confianza del Consumidor (Consumer Confidence Report o CCR) sobre el agua del sistema público de abastecimiento, que por lo general incluye información sobre el arsénico y el plomo. Para obtenerlo, comunícate con tu empresa de suministro de agua, visita su sitio web o utiliza la herramienta de búsqueda de la EPA. Si tu vivienda utiliza agua de pozo, Galvez recomienda analizarla para detectar posibles contaminantes. Si los niveles de arsénico son altos, CR recomienda utilizar un filtro de agua certificado por NSF para eliminar tanto el arsénico como el plomo.

Cómo resolver el problema

Quizá la pregunta más importante es qué deberían hacer las autoridades reguladoras y los fabricantes para reducir los niveles de arsénico en el arroz, después de haber estado al tanto de este problema durante más de una década.

Hay pruebas claras de que establecer límites puede ayudar. Por ejemplo, los niveles de arsénico inorgánico en los cereales de arroz para bebés disminuyeron después de que la FDA estableciera por primera vez, en 2016, un nivel de acción de 100 ppb (estos niveles preliminares se adoptaron de manera definitiva en 2020). Entre 2011 y 2013, el 64% de las muestras de cereales de arroz para bebés analizadas por la FDA contenía más de 100 ppb de arsénico inorgánico. Para 2018, solo el 24% de las muestras analizadas superaron ese nivel, según la agencia.

Sin embargo, de acuerdo con el informe de Healthy Babies Bright Futures, para los niños menores de 2 años el arroz ––no cereal de arroz–– es la principal fuente de exposición al arsénico a través de los alimentos. Nos comunicamos con la FDA para conocer su postura sobre nuestros los resultados de nuestras pruebas y preguntarle si planean establecer límites para todos los tipos de arroz, pero la agencia no respondió.

También le preguntamos a la Federación Estadounidense del Arroz (U.S. Rice Federation) sobre las medidas que está adoptando la industria para reducir el arsénico en el arroz. Michael Klein, portavoz de la organización, respondió: “La industria arrocera de Estados Unidos lleva más de una década estudiando la absorción de arsénico en el arroz, compartiendo datos y resultados con la comunidad científica, las autoridades reguladoras y el público, y seguiremos buscando y promoviendo técnicas agronómicas que ayuden a mitigar este problema”.

Según Seyfferth, los productores de arroz han mostrado disposición para adoptar nuevas prácticas agrícolas que puedan ayudar. En la mayoría de los casos, ya utilizan variedades de arroz que absorben menos arsénico. Además, cultivar arroz en condiciones secas o parcialmente secas también puede reducir los niveles de arsénico. Con base en sus investigaciones, Seyfferth calcula que una variante de esta práctica ya se utiliza en aproximadamente el 20% de la superficie dedicada al cultivo de arroz en Arkansas. En lugar de cultivar el arroz en campos completamente inundados, los agricultores lo siembran en campos con surcos que antes utilizaban para cultivar soya. Esto les ahorra tiempo porque no tienen que nivelar los terrenos para destinarlos al cultivo de arroz y solo se inundan los surcos. Como resultado, sólo alrededor de la mitad del arroz crece por debajo del nivel del agua, por lo que una menor parte del cultivo queda expuesta al arsénico presente en los suelos inundados.

Las investigaciones apuntan a otras estrategias que podrían reducir aún más los niveles de arsénico en el arroz. Entre ellas se encuentran cultivar arroz en campos secos que se inundan una o dos veces al año antes de volver a drenarlos, o añadir silicio al suelo en las zonas con bajos niveles (esta última práctica también aumenta el rendimiento del cultivo de arroz).

Establecer un límite para el arsénico inorgánico en el arroz basado en criterios de salud pública podría ayudar a proteger a las poblaciones más vulnerables de los efectos nocivos de los metales pesados, afirma Brian Ronholm, director de políticas alimentarias de Consumer Reports. “Nuestros resultados muestran que es posible lograr niveles más bajos de arsénico en el arroz, y debería hacerse todo el esfuerzo posible para reducir esos niveles tanto como sea posible”. Incluso el arroz que analizamos con los niveles más bajos de arsénico inorgánico contiene suficiente arsénico como para que consumir más de seis porciones por semana pueda aumentar el riesgo de cáncer en los adultos. “El arsénico no es seguro, incluso en niveles bajos”, afirma. “Reducir la exposición debería ser una prioridad para los productores y las autoridades reguladoras”.

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