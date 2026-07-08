Sheinbaum califica de “indignante” las declaraciones del argentino Eduardo Feinmann quien dijo que “detesta a los mexicanos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “indignante” las declaraciones del conductor argentino de Radio Mitre, Eduardo Feinmann, quien en el marco de la realización del Mundial de Fútbol, dijo que “detesta a los mexicanos”.

“Es indignante, nada más para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicano y este es el aliado de la derecha mexicana, osea la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria mexicana aprovechó para proyectar y evidenciar desde su conferencia mañanera las declaraciones de Feinmann, quien durante una transmisión en VIVO del programa “El Noticiero” de Argentina, se fue en contra de los mexicanos.

“Indignante, ya quisiera… Lo interesante de esto no solamente es la indignante declaración de este personaje ante el pueblo de México, lo que piensa que somos las y los mexicanos, sino sus amistades. El que no quiere a México, nunca le va a ir bien porque el pueblo de México es digno”, dijo la presidenta mexicana.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo pueden meter en el orto, son detestables… Nooo, detestables esos tipos”… La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo, en todo nos envidian… Quieren ser como nosotros y no les da el piné (la estatura). Y menos en el fútbol, la verdad son de madera”, señaló Feinmann en el video que se expuso en Palacio Nacional.

Las declaraciones del conductor de A24 de Argentina, que se hicieron virales, se suman a las que realizó sobre las presuntas amenazas que recibió la selección de Ecuador por parte de cárteles mexicanos para “dejarse ganar” ante México en el partido por el pase a los octavos de final.

Eduardo Feinmann, de 67 años y abogado de profesión por la Universidad de Buenos Aires, se caracteriza por sus constantes críticas en diversos temas y está relacionado con la ultraderecha de Argentina y a favor de las políticas del presidente Javier Milei.

Entre los reconocimientos recibidos por Eduardo Feinmann se encuentra el otorgado por la Cámara de Comercio Argentina-Israelí (CCAI) quien le otorgó una placa por su “apoyo inquebrantable al Estado de Israel”.

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