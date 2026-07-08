Tres niños mueren tras hundirse una embarcación durante una tormenta en un lago de Wisconsin

Tres niños murieron el viernes luego de que la embarcación en la que viajaban se hundiera durante una fuerte tormenta en Lake Geneva, en Wisconsin.

Las víctimas fueron un niño de seis años y dos niñas de siete y diez años, quienes fueron encontrados inconscientes dentro del bote por equipos de rescate que descendieron hasta unos 32 pies (casi 10 metros) de profundidad.

De acuerdo con la Policía de Lake Geneva, los tres menores llevaban puestos sus chalecos salvavidas cuando fueron localizados.

Una serie de olas provocó el naufragio

Las autoridades informaron que la embarcación, un Nautique P25 modelo 2024 de aproximadamente 25 pies de eslora, transportaba a diez personas, cuyas edades oscilaban entre los seis y los 75 años.

Según la investigación preliminar, una violenta tormenta sorprendió al grupo mientras navegaba. Dos grandes olas impactaron la proa del bote, permitiendo el ingreso de una cantidad considerable de agua y haciendo que la embarcación comenzara a inclinarse hacia uno de sus lados.

Poco después, una tercera ola golpeó el bote y provocó que se volcara, arrojando a todos sus ocupantes al agua.

La embarcación se hundió rápidamente hasta el fondo del lago.

Siete personas fueron rescatadas

Un bote que navegaba por la zona alertó de inmediato a los servicios de emergencia mediante una llamada al 911.

Gracias a ese aviso, los equipos de rescate lograron poner a salvo a siete ocupantes, entre ellos un niño de 12 años.

Los tres menores desaparecidos fueron encontrados posteriormente por buzos dentro de la embarcación hundida.

Aunque recibieron maniobras de reanimación y fueron trasladados a centros médicos, las autoridades confirmaron posteriormente su fallecimiento.

La Policía indicó que la información médica preliminar señala que los menores no presentaban lesiones externas y que la causa preliminar de muerte es compatible con ahogamiento en agua dulce.

El capitán intentó enfrentar la tormenta

La embarcación era conducida por un hombre de 46 años que, según las autoridades, cuenta con amplia experiencia en navegación.

La tormenta generó ráfagas de viento de entre 90 y 100 millas por hora, que causaron daños en árboles y edificaciones de la zona.

La Policía explicó que, al deteriorarse rápidamente las condiciones meteorológicas, el capitán intentó buscar refugio. Al no conseguirlo, orientó la embarcación contra el viento siguiendo los procedimientos para este tipo de situaciones.

Los ocupantes del bote eran residentes de Batavia y Wheaton, en Illinois, así como de Fontana, Wisconsin.

La tormenta provocó múltiples emergencias

Durante el temporal, otras cuatro personas que habían caído al agua fueron rescatadas por navegantes que se encontraban en Lake Geneva.

Uno de ellos relató que logró auxiliar a un padre y a su hija, mientras otra embarcación rescató a dos personas más.

Otro testigo describió la tormenta como una situación potencialmente mortal y señaló que el capitán de su embarcación les ordenó ponerse los chalecos salvavidas y prepararse ante un posible vuelco.

El alcalde de Lake Geneva, Todd Krause, declaró el estado de emergencia tras el temporal, que además dejó una persona lesionada por la caída de un árbol.

Las tormentas que afectaron el Medio Oeste y el noreste de Estados Unidos durante el fin de semana festivo también dejaron a más de 750,000 usuarios sin servicio eléctrico.

La investigación sobre el naufragio continúa y las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el estado de salud de los demás ocupantes del bote.

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