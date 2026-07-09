Adolescente es acusado de matar a su madre tras discutir por publicaciones de Facebook en Alabama

Un adolescente de 17 años enfrenta un cargo de asesinato tras ser acusado de apuñalar mortalmente a su madre y herir de gravedad a su padre durante un incidente ocurrido la noche del domingo en la ciudad de Daphne, Alabama.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Brandon Baker, quien presuntamente atacó con un cuchillo de cocina a su madre, Samantha Baker, de 37 años, y a su padre, Lance Baker, de 46, luego de una discusión familiar.

De acuerdo con un vecino citado por el New York Post, poco antes del ataque escuchó una fuerte discusión entre madre e hijo relacionada con publicaciones que Samantha realizaba en Facebook acerca del comportamiento del adolescente.

Vecino asegura que la discusión comenzó por publicaciones en Facebook

Según el testimonio del vecino Shawn Scurry, Brandon reclamaba a su madre por un comentario publicado en una historia de Facebook, mientras ella respondía que “solo era una historia”, en referencia al formato de publicaciones temporales de la red social.

Scurry afirmó que la discusión podía escucharse desde varias viviendas del sector y consideró que las publicaciones de Samantha sobre su hijo “estaban empezando a afectarlo”.

En su perfil de Facebook, la mujer había compartido en distintas ocasiones mensajes sobre las dificultades de criar a un adolescente. En una publicación por el cumpleaños de Brandon escribió: “Eres una persona increíble y, al mismo tiempo, haces que me hierva la sangre”.

En enero también publicó un meme que decía: “La crianza respetuosa es para niños tranquilos. A los míos hay que manejarlos de otra manera”. En otra ocasión escribió: “Criar a un hijo adolescente… 0/10. No lo recomiendo”.

Sin embargo, sus redes sociales también mostraban fotografías familiares, imágenes junto a su esposo apoyando a sus hijos en partidos de fútbol americano y actividades de la iglesia.

La policía señala que el ataque ocurrió tras otra discusión disciplinaria

El capitán Justin Correa, de la Oficina del Sheriff del condado de Baldwin, indicó que, después del desacuerdo por las publicaciones en redes sociales, los padres sostuvieron una nueva discusión con Brandon relacionada con un asunto disciplinario dentro del hogar.

Según las autoridades, el adolescente tomó un cuchillo de cocina, persiguió a sus padres fuera de la vivienda y los apuñaló en múltiples ocasiones.

Samantha Baker sufrió varias heridas de arma blanca y murió posteriormente en un hospital. Lance Baker resultó gravemente herido y fue trasladado por vía aérea a un centro médico, donde permanece en condición estable.

El hijo menor de la pareja, de 16 años, no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el ataque.

Un vecino relata los momentos posteriores al apuñalamiento

Scurry aseguró que una cámara de seguridad de la vivienda registró el audio del ataque y que pudo reconocer los gritos de Samantha.

También afirmó que escuchó al padre suplicar por su vida mientras pedía ayuda a los vecinos.

Según su relato, Lance Baker intentó escapar y recorrió varias casas del vecindario dejando huellas de sangre en las puertas mientras su hijo presuntamente lo perseguía.

Las autoridades indicaron que Brandon Baker regresó posteriormente a la vivienda y llamó al 911 para reportar lo que describió como un problema doméstico.

El adolescente fue detenido y permanece bajo custodia con una fianza fijada en un millón de dólares. De acuerdo con las autoridades, será procesado como adulto.

Samantha Baker había servido durante seis años en la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército de Estados Unidos y actualmente trabajaba como agente inmobiliaria. Su esposo acumula más de 26 años de servicio en la Reserva del Ejército estadounidense.

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