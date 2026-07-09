Al menos 36 heridos tras choque de autobús de la MTA contra varios vehículos y un edificio en Maryland

Al menos 36 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de que un autobús de la Administración de Transporte de Maryland (MTA) se estrellara contra varios vehículos y terminara incrustado en un edificio de FedEx la tarde del miércoles en Pikesville, Maryland.

El accidente ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. sobre Reisterstown Road, en un tramo comprendido entre Old Court Road y McHenry Avenue. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el siniestro, reseñó CBS.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Bomberos del condado de Baltimore, Joseph Dixon, el autobús impactó un total de 11 vehículos antes de salirse de control y chocar contra el edificio. Algunos automóviles sufrieron daños severos y uno de ellos terminó volcado sobre el techo.

El conductor del autobús sufrió heridas que ponen en riesgo su vida

La Policía del condado de Baltimore informó que las 36 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Entre ellas se encuentra el conductor del autobús, quien permanece en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante las labores de emergencia, varias víctimas fueron evacuadas en camillas y el impacto también derribó líneas eléctricas, lo que complicó las tareas de los equipos de rescate.

El jefe de bomberos describió la magnitud del accidente como un evento de víctimas múltiples.

“Es más parecido a una escena de guerra. Un incidente como este, cuando tenemos lo que llamamos un evento con múltiples víctimas, sobrepasa los recursos”, declaró Dixon.

Testigos auxiliaron a las víctimas tras el impacto

Daisy Flores, empleada de una pizzería cercana, relató que ella y otros trabajadores salieron inmediatamente para ayudar a los afectados.

“Fue una escena muy triste de ver. Les ofrecíamos agua y preguntábamos si necesitaban ayuda, pero estaban en estado de shock y no podían hablar”, comentó.

Otro testigo aseguró que el autobús fue impactando vehículo tras vehículo antes de derribar un poste telefónico y terminar contra el edificio.

Autoridades estatales siguen de cerca la investigación

El gobernador de Maryland, Wes Moore, informó que su administración mantiene comunicación con las autoridades del condado de Baltimore para brindar el apoyo necesario.

“Dawn y yo mantenemos en nuestros pensamientos y oraciones a todas las personas afectadas. Estamos profundamente agradecidos con los socorristas que actuaron con rapidez y profesionalismo para proteger a nuestros vecinos”, expresó el mandatario en un comunicado.

Por su parte, el concejal del condado de Baltimore, Julian Jones, manifestó que sus oraciones están con las víctimas y sus familias.

Las autoridades reabrieron por completo la circulación en Reisterstown Road durante la madrugada del jueves, mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore