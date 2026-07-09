Autoridades mexicanas abaten a “El Texas”, líder regional de Los Chapitos en Culiacán

Fuerzas federales abatieron a Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias “El Texas” o “El 01”, identificado por las autoridades como jefe de plaza de la facción de Los Chapitos en Culiacán y uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el presunto operador criminal murió durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con corporaciones estatales, luego de que personal militar fuera agredido por civiles armados.

De acuerdo con el funcionario, en la acción también fueron detenidas cuatro personas y se incautaron armas de fuego, granadas, vehículos, equipo táctico y droga.

Según la información oficial, “El Texas”, de 36 años, era señalado como responsable de coordinar las operaciones de Los Chapitos en la capital sinaloense y estaba relacionado con delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el? — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

Reportes de medios mexicanos como el diario La Jornada indican que Pérez Pérez asumió un papel de mayor relevancia dentro de la organización criminal tras la muerte de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris”, considerado uno de los principales mandos del grupo armado de Los Chapitos.

También era identificado como un operador cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Su muerte ocurre en medio de la disputa interna que mantiene el Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que desde 2024 ha provocado una escalada de violencia en la entidad y ha derivado en diversos operativos federales para capturar a líderes y operadores de ambos grupos criminales.

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras operativas de la delincuencia organizada en Sinaloa, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la investigación derivada del operativo.

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