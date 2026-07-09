Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de julio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 09 DE JULIO DE 2026
No andes queriendo arreglarle la vida a medio mundo cuando la tuya también necesita una buena sacudida. Hay personas que ya se acostumbraron a buscarte solamente cuando ocupan un favor, un consejo o hasta un préstamo, pero cuando eres tú quien necesita apoyo, se hacen más invisibles que el dinero después de pagar las deudas. Ya es momento de poner límites y dejar de cargar costales que ni tuyos son. No confundas ser buena gente con dejar que te vean la cara. Una cosa es tener corazón y otra muy distinta ser la alcancía emocional de cualquiera.
En cuestiones de dinero se vienen movimientos importantes. Podría aparecer una oportunidad para ganar un ingreso extra por una venta, un trabajo temporal o un negocio que hace tiempo habías dejado en pausa. No te desesperes si las cosas no salen de inmediato; primero tendrás que acomodar algunos pendientes antes de empezar a ver el fruto de tanto esfuerzo. Eso sí, bájale dos rayitas a los gastos hormiga porque se te está yendo el dinero en puras cositas que según tú “no cuestan nada”, pero cuando haces cuentas resulta que ahí se fue medio sueldo.
En el amor vas a traer un imán especial, pero también un detector de mentiras más afinado que nunca. Si tienes pareja, notarás ciertos cambios en su comportamiento y antes de hacer una tormenta en un vaso de agua, habla claro y pregunta lo que tengas que preguntar. Muchas veces tu imaginación trabaja horas extras y termina inventando historias que ni existen. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a buscar cualquier pretexto para escribirte, reaccionarte a las historias o aparecer casualmente donde andas. No te emociones tan rápido; primero observa si esa persona llega con buenas intenciones o solamente porque se quedó sin opciones.
Hay una amistad que anda cargando envidia disfrazada de apoyo. Sonríe de frente, pero cuando das la vuelta ya anda contando tu vida como si fuera programa de chismes. No le des información de más a quien no ha demostrado lealtad. Hay planes que es mejor guardar en silencio hasta que ya estén realizados. Recuerda que no toda la gente celebra tus logros; algunos hasta hacen corajes cuando ven que te empieza a ir bien.
En la familia habrá una conversación que servirá para aclarar un malentendido que ya llevaba tiempo creciendo. No respondas con coraje ni quieras tener siempre la última palabra. A veces una disculpa vale más que mil discusiones. También podrías recibir noticias de un familiar que vive lejos o de alguien con quien hace tiempo no hablabas.
En la salud presta atención a dolores de cuello, espalda o cabeza provocados por el estrés. Tu cuerpo ya te está cobrando todas esas desveladas y las preocupaciones que cargas sin necesidad. Descansa más, toma agua y deja de creer que puedes con todo porque hasta el más fuerte necesita una pausa.
El jueves será un día de decisiones importantes. No aceptes la primera propuesta que llegue solamente por desesperación. Analiza, compara y escucha tu intuición. Hay algo mucho mejor esperándote si sabes tener paciencia.
También se marca un cambio en tu manera de ver la vida. Empezarás a entender que no necesitas demostrarle nada a quien nunca creyó en ti. Tu mejor venganza seguirá siendo avanzar, crecer y vivir tranquilo mientras otros siguen atorados hablando de lo que tú ya superaste.
Un deseo que has guardado desde hace meses comenzará a tomar forma, pero dependerá completamente de ti dar el primer paso. El universo podrá abrirte puertas, pero eres tú quien tiene que animarse a cruzarlas. No dejes que el miedo te robe oportunidades por pensar demasiado. A veces las mejores historias comienzan con un simple “¿y si sí?”. Este jueves la suerte favorece a quien se mueve, no a quien se queda sentado esperando milagros. Así que sacúdete la flojera, ponte las pilas y demuestra de qué cuero salen más correas, porque cuando Aries decide dejar de poner excusas, no hay quien le quite el brillo.
TAURO – 09 DE JULIO DE 2026
Ya deja de hacerte el fuerte cuando por dentro traes un revoltijo de emociones que ni tú mismo entiendes. Hay días en los que te cargas el mundo en los hombros y sonríes como si nada pasara, pero la procesión va por dentro y eso tarde o temprano termina pasándote factura. No tienes que demostrarle a nadie que puedes con todo. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites y deja de tragarte las palabras por orgullo. Recuerda que el silencio también pesa y muchas veces más que una discusión.
Este jueves amaneces con una energía especial para acomodar tu vida. Traes la cabeza llena de ideas y por fin empezarás a distinguir cuáles valen la pena y cuáles solo te hacen perder tiempo. Hay un proyecto que habías dejado guardado por miedo o porque pensabas que no era el momento indicado. Pues agárrate, porque las señales comienzan a ponerse a tu favor y será cuestión de que te animes a mover la primera ficha. No esperes que todo llegue perfecto; las oportunidades también necesitan que uno les eche tantitas ganas.
En el dinero vienen movimientos interesantes. Podría caer un pago atrasado, una comisión, un dinero que dabas por perdido o incluso una propuesta para trabajar con alguien que antes no te inspiraba confianza. Analiza bien antes de firmar cualquier cosa y no te dejes apantallar por promesas de dinero fácil. Lo que llega rápido, muchas veces igual de rápido se va. Si administras bien lo que recibas durante estos días, podrás darte un gusto sin poner en riesgo tus finanzas.
En cuestiones del amor, deja de querer controlar todo. No puedes obligar a nadie a sentir lo mismo que tú ni tampoco andar adivinando pensamientos. Si tienes pareja, es momento de volver a disfrutar la relación y dejar de sacar cuentas de quién dio más o quién hizo menos. El amor no es competencia. Una conversación sincera terminará aclarando un malentendido que ya empezaba a hacerse grande. Si estás soltero o soltera, alguien que parecía indiferente comenzará a mostrar interés de una manera muy curiosa. Tal vez te escriba con cualquier pretexto o aparezca donde menos lo esperabas. No cierres la puerta antes de escuchar lo que tiene que decir.
Hay una persona del pasado que volverá a rondarte. No necesariamente para regresar como pareja; puede buscar cerrar un ciclo, pedir perdón o simplemente medir si todavía tiene un lugar en tu vida. Ahí es donde tendrás que demostrar cuánto has aprendido. No confundas nostalgia con amor. Hay recuerdos que son bonitos precisamente porque se quedaron en el pasado y no porque deban repetirse.
En la familia habrá buenas noticias relacionadas con un cambio de casa, un arreglo importante o una celebración que servirá para volver a unir a personas que estaban distanciadas. Procura no meterte en pleitos que no son tuyos porque terminarías cargando culpas ajenas. Escucha más y opina menos cuando no conozcas toda la historia.
En el trabajo podrías convertirte en el centro de atención gracias a una idea que otros no habían considerado. No tengas miedo de levantar la mano y demostrar lo que sabes. Hay gente que quisiera verte dudar porque le incomoda que avances, pero ese ya no es problema tuyo. Que sigan hablando mientras tú sigues creciendo.
En la salud presta atención a molestias en la garganta, tensión en el cuello o problemas digestivos ocasionados por comer a deshoras. Tu cuerpo necesita más descanso y menos antojos de madrugada. También sería buena idea retomar alguna actividad física, aunque sea caminar un rato. No todo se arregla diciendo “el lunes empiezo”.
Este jueves también trae una lección importante: no todas las personas merecen conocer tus planes. Hay sueños que florecen mejor cuando se riegan con trabajo y silencio, no con aplausos adelantados. Guarda para ti lo que todavía está en proceso y deja que los resultados hablen solos.
La suerte comenzará a sonreírte en asuntos relacionados con documentos, trámites o compras importantes. Si estabas esperando una respuesta, es muy probable que llegue antes de lo que imaginas. Confía más en tu capacidad y deja de compararte con los demás. Tú llevas tu propio ritmo y cuando decides avanzar en serio, nadie puede detenerte. Ponte las pilas, sacúdete la flojera y recuerda que las mejores cosechas llegan para quien primero se animó a sembrar.
GÉMINIS – 09 DE JULIO DE 2026
Ya bájale tres rayitas a querer resolver todo al mismo tiempo porque luego terminas con la cabeza hecha un nudo y sin acabar absolutamente nada. Traes una energía muy fuerte este jueves, pero si la desperdicias en preocupaciones, chismes o dándole vueltas a cosas que ni siquiera han pasado, vas a acabar más cansado que burro en subida. Es momento de poner prioridades y entender que no todo merece tu atención. Hay personas que solamente llegan para robarte paz, tiempo y energía, así que aprende a decir “ahí muere” sin sentir culpa. No naciste para cargar con problemas ajenos ni para andar apagando incendios que otros provocaron.
En cuestiones de dinero vienen días bastante movidos. Se visualiza una oportunidad para hacer un negocio, vender algo que ya no utilizas o recibir una propuesta relacionada con redes sociales, ventas, atención al público o un proyecto independiente. No te cierres por miedo al fracaso. Lo peor que puede pasar es que aprendas algo nuevo. Eso sí, no firmes documentos ni prestes dinero sin leer las letras chiquitas, porque alguien podría querer aprovecharse de tu buena voluntad. También evita comprar cosas solo por impulso; luego ni las usas y ahí terminan guardadas agarrando polvo.
En el amor, el corazón trae más movimiento que mercado en quincena. Si tienes pareja, evita contestar con sarcasmo cuando algo te incomode. Tú crees que estás bromeando, pero la otra persona podría tomarlo como una falta de respeto. Habla claro y no esperes que adivinen lo que sientes. Se marca una noche especial para fortalecer la relación, siempre y cuando dejen el orgullo a un lado. Si estás soltero o soltera, alguien que conoces desde hace tiempo comenzará a mirarte con otros ojos. Lo curioso es que esa persona siempre estuvo cerca y apenas ahora vas a darte cuenta de las señales. No te emociones de inmediato; deja que las cosas fluyan sin andar imaginando boda en la primera salida.
Un ex o una persona que te dejó con muchas dudas podría volver a aparecer. No necesariamente porque quiera regresar, sino porque la vida le pondrá enfrente todo lo que perdió. Ahí dependerá de ti decidir si abres otra vez esa puerta o la dejas bien cerrada. Recuerda que hay historias que terminan por una razón y revivirlas solo sirve para volver a tropezar con la misma piedra.
En la familia habrá una conversación importante relacionada con un cambio de planes o un gasto inesperado. No te desesperes si las cosas no salen exactamente como las habías imaginado. Todo terminará acomodándose, pero necesitarás paciencia. También podrías recibir noticias de un familiar que vive lejos o de alguien que llevaba tiempo sin comunicarse contigo.
En el trabajo, deja de minimizar tu talento. Muchas veces eres tú quien se pone el pie pensando que no es suficiente. Hay personas observando lo que haces y una de ellas podría recomendarte para un puesto mejor o abrirte una puerta que ni siquiera estabas buscando. Eso sí, evita contar tus proyectos antes de tiempo. No toda la gente que te aplaude quiere verte triunfar; algunos solo quieren saber hasta dónde has llegado para intentar frenarte.
En la salud, cuida tu sistema digestivo y evita desvelarte tanto. También presta atención a dolores en hombros, cuello o brazos provocados por tensión acumulada. Tu cuerpo te está pidiendo descanso y tú sigues haciéndote el valiente. No todo se arregla con café y buena actitud.
Este jueves será excelente para cerrar ciclos. Tira lo que ya no sirve, limpia espacios, elimina contactos que solo aparecen cuando necesitan algo y deja de insistir donde ya no te valoran. Cuando haces espacio en tu vida, llegan cosas mucho mejores. No tengas miedo de soltar; a veces lo que tanto te cuesta dejar ir es precisamente lo que está deteniendo tu crecimiento.
Hay una sorpresa relacionada con una llamada, un mensaje o una invitación que podría cambiarte el ánimo por completo. Di que sí a salir, conocer gente nueva o aceptar ese plan que normalmente rechazarías por flojera. La suerte estará de tu lado cuando te atrevas a salir de la rutina. Este jueves no viniste a conformarte con lo de siempre; viniste a demostrar que cuando Géminis deja de dudar de sí mismo, no hay quien le siga el paso. Sigue adelante, confía en tu intuición y no permitas que los comentarios de gente frustrada apaguen el brillo que tanto trabajo te ha costado recuperar.
CÁNCER – 09 DE JULIO DE 2026
Deja de querer salvar relaciones, amistades y hasta familiares que ya demostraron una y mil veces que no quieren poner de su parte. Tú tienes un corazón enorme, pero también la mala costumbre de dar segundas, terceras y hasta décimas oportunidades a quien apenas merece la primera. Este jueves la vida te pondrá frente a una realidad que ya venías sospechando: no toda la gente que dice quererte se alegra cuando te va bien. Hay sonrisas que esconden envidia y abrazos que traen más falsedad que billete de tres pesos. Abre bien los ojos y empieza a seleccionar mejor a las personas que dejas entrar a tu vida.
En el dinero comienzan a acomodarse las cosas después de unos días en los que sentías que el efectivo se te iba como agua entre los dedos. Se marca el pago de una deuda, un ingreso inesperado o una oportunidad para generar un dinerito extra haciendo algo que sabes hacer muy bien. No le tengas miedo a cobrar lo que vale tu trabajo. Ya estuvo bueno de regalar tu tiempo mientras otros se llenan las bolsas gracias a tu esfuerzo. También es momento de organizar tus gastos; deja de comprar por impulso porque luego terminas preguntándote en qué se fue el dinero si jurabas que apenas habías gastado.
En el trabajo o negocio habrá una conversación importante con alguien de autoridad. Si has estado esperando un cambio de puesto, un aumento o una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz, las puertas comenzarán a abrirse poco a poco. Eso sí, no quieras hacer todo tú solo. Aprende a delegar porque luego terminas agotado mientras otros reciben el reconocimiento. Hay una persona que intentará colgarse de tus logros; no caigas en provocaciones y deja que los resultados hablen por ti.
En el amor vienen sacudidas, pero de las buenas. Si tienes pareja, es momento de dejar atrás reclamos viejos que ya parecen disco rayado. No puedes construir un futuro bonito si cada discusión termina sacando errores de hace cinco años. Habla con sinceridad, escucha sin interrumpir y vuelve a disfrutar esos pequeños detalles que hicieron que se enamoraran. También se marca una salida inesperada o un momento de mucha complicidad que les recordará por qué siguen juntos.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse con mucha seguridad. Esa persona trae buena vibra, pero también un carácter fuerte, así que no quieras controlar la situación desde el principio. Deja que las cosas fluyan. Hay muchas posibilidades de iniciar una historia diferente, siempre y cuando no compares a esa persona con quienes ya te fallaron. No todos vienen a romperte el corazón; algunos llegan precisamente para enseñarte que todavía existen personas sinceras.
Un asunto familiar que parecía complicado empezará a resolverse. Puede tratarse de un problema relacionado con dinero, una herencia, un arreglo en la casa o un malentendido que llevaba semanas dando vueltas. No seas quien avive el fuego con comentarios impulsivos. En esta ocasión tu tranquilidad valdrá mucho más que tener la razón.
En la salud presta atención a tu estómago y a tu sistema digestivo. Las preocupaciones se te están reflejando en el cuerpo y luego dices que fue la comida cuando en realidad fue el coraje que te tragaste. También cuida la calidad de tu sueño. Dormir cuatro horas y decir “al rato me recupero” ya no está funcionando como antes. Tu cuerpo necesita descanso, agua y menos estrés.
Una amistad buscará tu consejo porque está atravesando un momento complicado. Ayuda si de verdad nace de ti, pero no cargues con responsabilidades que no te corresponden. Tú puedes orientar, pero no vivir la vida de los demás. Aprende esa diferencia porque muchas veces terminas más preocupado que la persona con el problema.
Este jueves también será ideal para cerrar ciclos. Haz limpieza en tu casa, tira ropa que ya no usas, acomoda papeles pendientes y saca de tu vida todo aquello que solamente ocupa espacio. Cuando ordenas tu entorno, también ordenas tus pensamientos. Verás cómo empiezan a llegar oportunidades que antes ni siquiera alcanzabas a ver porque estabas demasiado ocupado cargando cosas que ya no te servían.
La suerte estará muy cerca de ti en asuntos relacionados con viajes, trámites o una llamada que llevas tiempo esperando. Confía más en tu intuición porque rara vez se equivoca. Si algo o alguien ya no te da paz, no insistas. La vida no te está quitando nada; simplemente está haciendo espacio para algo mucho mejor. Ponte las pilas, deja de vivir con miedo al cambio y recuerda que las mejores etapas de tu vida siempre comenzaron cuando te atreviste a soltar lo que ya no era para ti.
LEO – 09 DE JULIO DE 2026
Ya estuvo bueno de andar cargando preocupaciones que ni te corresponden. Tú eres de los que cuando quiere a alguien se pone la camiseta hasta sin pedirla, pero también eres experto en desgastarte por personas que, si mañana desaparecieras un par de días, ni un mensaje mandarían para saber si sigues respirando. Este jueves será de abrir bien los ojos y dejar de justificar las malas actitudes de quienes solamente se acuerdan de ti cuando ocupan un favor. No naciste para ser el salvavidas de todo mundo ni el banco emocional donde todos vienen a desahogarse mientras tú te tragas tus propias broncas. Primero estás tú y después, si queda tiempo, los demás.
En cuestiones de dinero se vienen movimientos bastante favorables. Hay posibilidades de que recibas una propuesta para colaborar en un proyecto, vender algún producto o hacer un negocio que, aunque al principio parezca pequeño, podría dejarte mejores ganancias de las que imaginas. No tengas miedo de cobrar lo que vale tu trabajo. Ya deja esa costumbre de bajar tus precios por miedo a que no te compren. El que valora la calidad paga sin hacer caras. Eso sí, evita prestar dinero a familiares o amistades que ya tienen fama de desaparecer cuando llega la hora de pagar. Luego te da pena cobrar y terminas perdiendo doble: el dinero y la paciencia.
En el trabajo vas a demostrar que cuando te enfocas no hay quien te haga sombra. Una persona que antes dudaba de tus capacidades comenzará a reconocer tu esfuerzo, aunque le cueste trabajo aceptarlo. También podrían llegarte responsabilidades nuevas o la oportunidad de aprender algo que más adelante te abrirá puertas importantes. No le saques la vuelta por flojera; recuerda que las oportunidades casi siempre vienen disfrazadas de trabajo.
En el amor, el orgullo será tu peor enemigo si no aprendes a controlarlo. Si tienes pareja, deja de esperar que siempre sea la otra persona quien dé el primer paso para arreglar las diferencias. A veces un simple “vamos a platicar” vale más que mil indirectas o silencios. Se marca un momento especial para recuperar la complicidad y volver a reír juntos como hace tiempo no lo hacían. No permitas que el estrés o los problemas económicos enfríen una relación que todavía tiene mucho por dar.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a llamar tu atención de una manera muy distinta. No será la persona más escandalosa ni quien más presuma, sino alguien que poco a poco irá despertando tu curiosidad. Date la oportunidad de conocer sin ir con la idea de encontrar defectos desde el primer día. El corazón también necesita vacaciones de tanto desengaño.
Hay una persona del pasado que podría buscarte nuevamente. Tal vez llegue con disculpas, con nostalgia o fingiendo que nunca pasó nada. Antes de abrirle la puerta, pregúntate si realmente cambió o si solamente regresó porque las cosas no le salieron como esperaba. No confundas costumbre con amor. Hay capítulos que ya cumplieron su función y volver a leerlos no cambiará el final.
En la familia habrá una reunión, una llamada o una noticia que traerá tranquilidad después de varios días de incertidumbre. También es buen momento para acercarte a un adulto mayor que necesita más de tu compañía que de tus consejos. A veces cinco minutos de atención valen más que cualquier regalo.
En la salud presta atención a molestias en la espalda baja, las rodillas o los músculos. Has estado cargando demasiada tensión y tu cuerpo ya empezó a reclamar descanso. También bájale a los excesos con comida muy condimentada o bebidas que sabes perfectamente que después te caen pesadas. No quieras arreglar todo diciendo “mañana empiezo la dieta”, porque ese mañana ya lleva meses sin llegar.
Este jueves será excelente para poner orden en tus planes. Haz una lista de lo que realmente quieres lograr antes de que termine el año y deja de distraerte con proyectos que ni te emocionan. No todo lo que deja dinero te hará feliz, y no todo lo que te hace feliz deja dinero al principio. Aprende a encontrar el equilibrio.
También se marca una sorpresa relacionada con un viaje corto, una invitación inesperada o una llamada que cambiará tu estado de ánimo. No rechaces oportunidades solo porque te da flojera salir de la rutina. Las mejores experiencias de este mes llegarán cuando te animes a hacer algo diferente.
Recuerda que naciste para brillar, pero no necesitas apagar la luz de nadie para demostrarlo. Tu éxito hablará por sí solo. Sigue trabajando en silencio, deja que los resultados hagan ruido y verás cómo más de uno se queda con la boca abierta. Este jueves la vida te recuerda que cuando Leo deja de dudar de sí mismo, no hay obstáculo que le quede grande ni persona que pueda detenerlo.
VIRGO – 09 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer tener el control de todo porque la vida no funciona como reloj suizo, por más que hagas planes, acomodes horarios y quieras que todo salga exactamente como lo imaginaste. Hay situaciones que simplemente van a pasar cuando tengan que pasar, y mientras más las forces, más se te van a complicar. Este jueves entenderás que no todo depende de ti y que también es válido relajarte tantito. No cargues responsabilidades que no son tuyas ni te eches encima problemas que otros provocaron por andar de irresponsables. Tú puedes ayudar, sí, pero no resolverle la existencia a todo mundo.
En cuestiones de dinero se empiezan a mover las aguas a tu favor. Hay posibilidades de recibir un pago pendiente, cerrar un trato o encontrar una forma diferente de generar ingresos. Si tienes un negocio o estás pensando en emprender algo, este es un excelente momento para darle forma, pero sin andar platicándolo con cualquiera. Recuerda que los proyectos crecen mejor cuando primero se trabajan y después se presumen. Hay una persona muy envidiosa cerca de ti que anda esperando cualquier detalle para poner piedras en tu camino. No le des ese gusto.
En el trabajo llegará una oportunidad para demostrar que eres mucho más capaz de lo que algunos creen. Quizá te asignen una responsabilidad nueva o tengas que resolver un problema que nadie más supo manejar. No dudes de tus capacidades. Tú mismo eres quien más se limita por miedo a equivocarse. A veces analizas tanto las cosas que terminas dejando pasar oportunidades que otros aprovechan sin pensarlo dos veces. Este jueves será para confiar más en ti y menos en la opinión de quienes nunca han hecho nada por su propia vida.
En el amor deja de hacer películas donde ni siquiera hay guion. Si tienes pareja, evita imaginar infidelidades, secretos o problemas solo porque un mensaje tardó en llegar o porque la otra persona estuvo ocupada. La desconfianza desgasta más que cualquier discusión. Mejor habla, pregunta y escucha antes de sacar conclusiones. También se marca un momento muy romántico que servirá para recordar por qué decidieron caminar juntos.
Si estás soltero o soltera, una persona que aparenta ser muy seria comenzará a mostrar interés por ti. Lo curioso es que tú ni siquiera la habías volteado a ver. Dale oportunidad de demostrar quién es antes de juzgar por las apariencias. No todo lo bueno llega haciendo ruido. También podrías reencontrarte con alguien del pasado, pero esta vez sentirás que ya no mueve el piso como antes. Esa será la prueba de que finalmente sanaste heridas que creías imposibles de cerrar.
En la familia habrá un tema relacionado con dinero, una propiedad o un gasto inesperado que necesitará organización y cabeza fría. No te desesperes ni quieras resolverlo todo en un solo día. Poco a poco encontrarán la solución. También será buen momento para acercarte a alguien con quien habías tomado distancia por orgullo. A veces una llamada vale más que seguir esperando quién da el primer paso.
En la salud presta atención a tu sistema digestivo, al estrés y a la tensión acumulada en cuello y hombros. Has estado pensando demasiado y descansando muy poco. Tu cuerpo necesita que lo escuches antes de que empiece a hablarte a gritos. También sería buena idea disminuir el consumo de refrescos, comida muy condimentada o cualquier exceso que sabes perfectamente que después te cobra factura.
Una amistad llegará con un chisme bastante jugoso. Escucha si quieres, pero no te conviertas en mensajero porque luego el problema termina cayéndote a ti. No todo lo que sabes necesitas contarlo. Guarda silencio cuando sea necesario y evita involucrarte en pleitos ajenos.
Este jueves será perfecto para limpiar tu espacio, ordenar documentos, tirar cosas que ya no usas y cerrar pendientes que llevas semanas aplazando. Cuando ordenas tu casa también ordenas tu mente, y eso te permitirá ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Incluso podrías encontrar un objeto o un documento que creías perdido y que será importante para un trámite próximo.
La suerte estará de tu lado en asuntos relacionados con estudios, cursos, entrevistas o proyectos personales. No te subestimes ni permitas que el miedo decida por ti. Recuerda que nadie nace sabiendo; todos aprendieron equivocándose primero.
La vida está empezando a acomodarte donde realmente perteneces. Deja de insistir en puertas que ya se cerraron y enfócate en las que apenas comienzan a abrirse. Este jueves descubrirás que cuando Virgo deja de buscar la perfección y simplemente se atreve a actuar, las cosas empiezan a salir mucho mejor de lo que había imaginado.
LIBRA – 09 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer quedar bien con todo el mundo porque al final terminas desgastándote por personas que ni las gracias te dan. Tú eres de los que muchas veces prefiere tragarse un coraje con tal de evitar problemas, pero ese jueguito ya te salió muy caro. Te has acostumbrado a poner buena cara aunque por dentro traigas un hervidero de emociones, y eso solamente provoca que un día explotes por cualquier tontería. Este jueves será para poner las cartas sobre la mesa. Al que le guste, qué bueno; y al que no, que agarre su camino. No naciste para ser monedita de oro.
En cuestiones de dinero empieza una etapa de mayor estabilidad, pero no porque el universo vaya a aventarte billetes del cielo, sino porque por fin vas a tomar decisiones más inteligentes. Se marca la posibilidad de recibir una propuesta para colaborar en un proyecto, hacer una venta importante o recuperar un dinero que dabas por perdido. Eso sí, deja de querer impresionar a la gente comprando cosas que ni ocupas. Hay personas que viven aparentando una vida perfecta mientras deben hasta los calzones, y tú no necesitas entrar en esa competencia absurda. Invierte mejor en algo que te deje ganancias o aprendizaje.
En el trabajo las cosas comienzan a moverse. Hay alguien que ha estado observando tu desempeño y muy pronto podría recomendarte para una responsabilidad mayor. No tengas miedo de aceptar nuevos retos. Tú mismo eres quien más se pone trabas pensando que todavía no está listo. La realidad es que sabes mucho más de lo que imaginas. Confía en tu experiencia y deja de pedir permiso para brillar.
En el amor vienen momentos intensos. Si tienes pareja, será importante dejar de guardar molestias esperando que la otra persona las adivine. Nadie tiene una bola de cristal. Habla claro, pero sin herir. También se visualiza una salida, una cena o un momento muy especial que volverá a despertar la chispa entre ustedes. No permitas que la rutina les robe lo bonito que todavía tienen.
Si estás soltero o soltera, alguien llegará con mucha seguridad y bastante labia. Te hará reír, te moverá el piso y hasta podría hacerte creer que es la persona perfecta. Disfruta el momento, pero no entregues el corazón en la primera semana. Hay personas que saben enamorar con palabras, pero no sostener una relación con hechos. Aprende a fijarte más en las acciones que en los discursos bonitos.
Hay un ex o una amistad que desapareció sin explicación y que podría volver a buscarte. Antes de responder, pregúntate si esa persona realmente suma a tu vida o solamente aparece cuando se siente sola. No abras puertas que tanto trabajo te costó cerrar. La paz que has recuperado vale mucho más que cualquier nostalgia.
En la familia habrá noticias relacionadas con un cambio importante. Puede tratarse de una mudanza, un arreglo en la casa o un proyecto que involucrará a varios miembros de la familia. Tu opinión será importante, pero procura hablar con calma y no imponer tus ideas. Escuchar también es una forma de demostrar cariño.
En la salud cuida mucho tu espalda, tus riñones y la calidad de tu descanso. Has estado acumulando tensión y preocupaciones que ya comenzaron a reflejarse en tu cuerpo. También sería buena idea tomar más agua y reducir un poco el consumo de comida muy salada o bebidas que sabes que no te hacen ningún favor. No esperes a sentirte mal para empezar a cuidarte.
Una amistad llegará buscando un consejo porque está pasando por un momento complicado. Ayuda si puedes, pero no absorbas problemas que no te corresponden. Recuerda que acompañar no significa cargar. Tú tienes un corazón muy noble, pero también necesitas reservar energía para tus propios sueños.
Este jueves será excelente para cerrar pendientes, organizar documentos y comenzar un proyecto personal que llevas semanas posponiendo. Deja de pensar que necesitas el momento perfecto, porque ese momento casi nunca llega. Empieza con lo que tienes y ve mejorando sobre la marcha. La acción siempre le gana al miedo.
También se marca una sorpresa relacionada con una llamada o un mensaje que cambiará por completo tus planes del fin de semana. No te aferres a controlar todo; algunas de las mejores oportunidades llegarán precisamente cuando aceptes improvisar un poco.
La suerte caminará contigo en asuntos relacionados con contratos, estudios o viajes cortos. Confía más en tu intuición y menos en la opinión de personas que nunca han tenido el valor de luchar por sus propios sueños. Este jueves la vida te recuerda que cuando Libra deja de vivir para complacer a los demás y comienza a elegir lo que realmente lo hace feliz, todo empieza a acomodarse como por arte de magia. Ponte las pilas, sonríe y sigue adelante, porque lo mejor todavía está por llegar.
ESCORPIÓN – 09 DE JULIO DE 2026
Ya deja de hacerte el frío o la fría cuando por dentro sientes más cosas que telenovela de las nueve. Tú eres de los que puede aparentar que no le importa absolutamente nada, pero cuando alguien logra meterse a tu corazón, ahí sí te conviertes en detective, psicólogo y hasta adivino. Este jueves la vida te va a recordar que no todo mundo merece conocer tu lado más noble. Hay personas que solamente buscan acercarse cuando ven que empiezas a levantar cabeza, pero cuando andabas batallando ni sus luces. No confundas interés con cariño, porque son dos cosas muy diferentes.
Se vienen días muy buenos en el aspecto económico, pero no porque el dinero vaya a caer del cielo. Lo que pasa es que por fin comenzarás a tomar decisiones que desde hace tiempo debiste haber tomado. Hay posibilidades de un aumento, una venta importante, un negocio que empieza a dar resultados o una oportunidad para trabajar con alguien que tiene buenos contactos. No desperdicies esa oportunidad por orgullo o por querer hacerlo todo solo. A veces aceptar ayuda también es parte de crecer.
Eso sí, cuidado con los gastos por impulso. Traes la costumbre de decir “me lo merezco” cada vez que ves algo bonito y luego andas haciendo cuentas para llegar a la siguiente quincena. Date gustos, claro que sí, pero primero cumple con tus responsabilidades. Recuerda que el dinero bien administrado rinde mucho más que el dinero ganado con prisa.
En el trabajo o negocio alguien intentará ponerse flores con ideas que en realidad salieron de ti. No armes un escándalo. Mantén la calma y deja que los hechos hablen solos. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y esa persona terminará exhibiéndose sola. Tú sigue haciendo las cosas bien porque vienen oportunidades que necesitarán precisamente de alguien con tu carácter y capacidad para resolver problemas.
En el amor el universo trae movimiento. Si tienes pareja, evita responder con indiferencia cuando algo te moleste. Muchas veces castigas con silencio esperando que la otra persona adivine qué hizo mal, y así no funciona ninguna relación. Habla claro, sin rodeos y sin sacar asuntos que ya estaban enterrados. Se marca un momento muy apasionado que ayudará a fortalecer la confianza entre ustedes.
Si estás soltero o soltera, alguien aparecerá con una personalidad completamente diferente a las personas que normalmente te gustan. Al principio hasta podrías pensar que no tienen nada en común, pero conforme pase el tiempo descubrirás que la verdadera conexión no siempre entra por los ojos. No te cierres por prejuicios ni por experiencias del pasado. Cada historia merece escribirse desde cero.
También se visualiza el regreso de alguien que creyó que siempre ibas a estar esperándolo. Esta vez las cosas serán distintas. Tú ya no eres la misma persona de hace unos meses. Has aprendido a valorar tu tranquilidad y entenderás que no cualquier disculpa alcanza para borrar todo el daño que hicieron. Si decides abrir esa puerta nuevamente, que sea porque realmente viste cambios, no porque te ganó la costumbre.
En la familia habrá una conversación importante relacionada con un dinero, un documento o una decisión que afectará a varias personas. Escucha todas las versiones antes de tomar partido. No permitas que te utilicen para alimentar pleitos que vienen arrastrando desde hace tiempo. Tu papel será poner calma, no echarle más leña al fuego.
En la salud presta mucha atención al estrés acumulado. Has estado durmiendo poco, pensando demasiado y guardándote emociones que ya comenzaron a reflejarse en dolores musculares, cuello, espalda o migrañas. También cuida lo que comes, porque tu estómago podría resentir tantos corajes que te tragas sin decir nada.
Una amistad te hará una confesión inesperada que cambiará la manera en que ves ciertas situaciones. Escucha sin juzgar. No todo es blanco o negro y descubrirás que muchas veces la gente actúa desde sus propias heridas. Eso sí, guarda discreción. No conviertas una confianza en tema de conversación con otras personas.
Este jueves será perfecto para comenzar un cambio de hábitos. No necesitas esperar al lunes ni al próximo mes para empezar a cuidarte, ahorrar o poner orden en tu vida. El mejor momento es ahora. También será un excelente día para limpiar tu casa, mover muebles, deshacerte de cosas que ya no utilizas y abrir espacio para nuevas oportunidades. Cuando limpias tu entorno, también limpias la energía que te rodea.
La suerte estará muy marcada en asuntos relacionados con viajes, trámites o decisiones importantes. Hazle caso a tu intuición porque estará más afinada que nunca. Si algo no te da buena espina, no te obligues solamente por quedar bien. Tu sexto sentido rara vez se equivoca.
Recuerda que el verdadero poder no está en demostrar que puedes solo, sino en saber elegir las batallas que realmente valen la pena. Este jueves entenderás que no necesitas vengarte de nadie. La vida solita acomoda las piezas y pone a cada quien exactamente donde le corresponde. Mientras otros pierden el tiempo hablando de ti, tú sigue creciendo, porque el éxito siempre hace mucho más ruido que cualquier chisme.
SAGITARIO – 09 DE JULIO DE 2026
Ya bájale tantito a eso de prometer que ahora sí vas a cambiar, que ahora sí vas a ahorrar, que ahora sí vas a empezar la dieta o que ahora sí vas a dejar de buscar a quien ya te dejó bien claro que no quiere nada contigo. Eres buenísimo para entusiasmarte, pero cuando llega la hora de la verdad, cualquier pretexto te convence de dejar las cosas para después. Y déjame decirte algo: el “después” ya se cansó de esperarte. Este jueves será el empujón que necesitabas para dejar de vivir de buenas intenciones y comenzar a actuar. Porque talento tienes de sobra, lo que a veces te falla es la constancia.
En el dinero vienen movimientos muy interesantes. Hay posibilidades de recibir una llamada relacionada con un trabajo, un negocio o una colaboración que podría dejarte mejores ingresos de los que esperabas. No le saques la vuelta porque pienses que será mucho trabajo. A veces las mejores oportunidades llegan disfrazadas de esfuerzo. También será importante que pongas orden en tus gastos. Se te va el dinero en salidas, aplicaciones, antojitos y caprichos que en el momento parecen poca cosa, pero al final del mes te preguntas por qué la cartera anda más vacía que refrigerador de estudiante.
En el trabajo vas a destacar por una idea que otros no habían considerado. Confía en tu creatividad y deja de minimizar lo que sabes hacer. Hay personas que quisieran tener la seguridad que tú proyectas, aunque por dentro a veces estés muerto de nervios. No permitas que comentarios negativos te hagan dudar. Quien critica desde la comodidad de su silla rara vez ha tenido el valor de intentar algo grande.
En el amor, deja de querer correr cuando apenas empieza la carrera. Si tienes pareja, procura escuchar más y responder menos por impulso. Hay palabras que una vez dichas ya no regresan, y aunque después pidas perdón, dejan huella. Se visualiza una conversación que fortalecerá mucho la relación si ambos hablan desde el corazón y no desde el orgullo. También será un excelente momento para salir de la rutina y hacer algo diferente juntos.
Si estás soltero o soltera, prepárate porque alguien llegará a moverte el tapete. Lo curioso es que aparecerá cuando menos ganas tenías de enamorarte. Esa persona traerá una energía muy distinta a la de tus relaciones anteriores y eso al principio podría sacarte de onda. No quieras controlar todo ni buscar defectos desde el primer día. Disfruta el proceso y deja que el tiempo te muestre quién es realmente.
Hay una persona del pasado que seguirá dando vueltas, ya sea con mensajes, indirectas o buscando cualquier pretexto para volver a aparecer. Antes de contestar, recuerda perfectamente por qué esa historia terminó. No dejes que la soledad te haga romantizar recuerdos que en su momento te hicieron llorar. Hay puertas que se cerraron para protegerte, no para castigarte.
En la familia se resolverá un asunto que llevaba tiempo generando tensión. Puede tratarse de un dinero, un documento, una reparación en la casa o simplemente un malentendido que nadie quería enfrentar. Tú tendrás un papel importante para que las cosas vuelvan a la calma, pero evita hablar desde el coraje. A veces una palabra dicha con tranquilidad logra más que un grito.
En la salud presta atención a molestias en piernas, tobillos o espalda baja. También cuida el exceso de desvelos porque has estado queriendo exprimirle horas al día y tu cuerpo ya comenzó a cobrar la factura. No todo se arregla diciendo “duermo el fin de semana”. Descansa, toma más agua y baja un poco el ritmo.
Una amistad llegará con una propuesta bastante interesante. Puede tratarse de un viaje, un negocio o una reunión donde conocerás personas que más adelante serán importantes para tu crecimiento. No rechaces invitaciones por flojera. Este jueves las mejores oportunidades llegarán precisamente cuando salgas de tu rutina.
También será un día excelente para deshacerte de todo aquello que ya no utilizas. Limpia tu casa, acomoda papeles, tira ropa vieja y saca de tu vida objetos que solamente ocupan espacio. La energía necesita circular, y mientras sigas aferrado a cosas del pasado, será más difícil que entren las nuevas bendiciones.
La suerte estará muy marcada en asuntos relacionados con estudios, trámites, viajes cortos y nuevas amistades. Confía más en tu intuición y menos en los miedos que tú mismo inventas. Recuerda que no naciste para vivir una vida chiquita. Viniste a conocer, aprender, crecer y disfrutar.
Este jueves la vida te dará una lección muy clara: las oportunidades no esperan eternamente. Si de verdad quieres un cambio, deja de pedir señales y conviértete tú en la señal. Ponte las pilas, deja de aplazar tus sueños y atrévete a dar ese paso que llevas meses pensando. Porque cuando Sagitario deja de buscar excusas y decide actuar, no hay montaña que le quede grande ni meta que se le resista.
CAPRICORNIO – 09 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer demostrarle a todo el mundo que puedes con todo, porque esa manía de cargar problemas ajenos ya te está saliendo más cara que un antojo en quincena. Tú eres de los que pocas veces pide ayuda, aunque por dentro traiga la cabeza llena de pendientes, preocupaciones y responsabilidades. Prefieres desvelarte, estresarte y resolverlo todo en silencio antes que aceptar que también necesitas descansar. Pero este jueves la vida te va a poner un alto. No porque seas débil, sino porque hasta el más fuerte necesita respirar tantito. Aprende a delegar, a confiar y, sobre todo, a entender que no todo depende de ti.
En cuestiones de dinero llegan noticias que te harán recuperar el ánimo. Hay una posibilidad muy fuerte de cerrar un negocio, recibir un pago que llevaba tiempo detenido o encontrar una nueva fuente de ingresos que poco a poco irá creciendo. No será dinero regalado; será el resultado de todo lo que has sembrado en los últimos meses. Lo importante será administrarlo con inteligencia. No caigas en la tentación de gastar solo porque ahora sientes que “ya salió para el gusto”. Recuerda que vienen meses donde cada peso bien cuidado hará una gran diferencia.
Si tienes pensado invertir, comprar herramientas, cambiar de celular, adquirir un vehículo o iniciar un proyecto personal, analiza bien cada detalle antes de firmar o entregar dinero. No es momento de actuar por impulso. Hay alguien que podría querer venderte humo disfrazado de oportunidad. Usa esa inteligencia que siempre te ha caracterizado y no permitas que la emoción tome decisiones por ti.
En el trabajo será uno de esos días donde más de uno se dará cuenta de lo indispensable que eres. Personas que antes ni saludaban comenzarán a buscarte porque necesitan tu experiencia. No te sorprendas si te piden apoyo para resolver un problema complicado o si recibes una propuesta inesperada. Eso sí, deja de regalar tu conocimiento. Si tu trabajo tiene valor, también merece una recompensa justa. Ya basta de conformarte con un “gracias” cuando sabes perfectamente que mereces mucho más.
En el amor tendrás que bajar la guardia. Si tienes pareja, deja de creer que demostrar sentimientos te hace ver vulnerable. Muchas veces la otra persona solamente necesita escuchar una palabra bonita, un abrazo o sentir que realmente la estás viendo. No todo se demuestra trabajando o llevando dinero a la casa. El cariño también necesita tiempo, atención y detalles. Se marca una noche especial para reencontrarse y fortalecer la confianza.
Si estás soltero o soltera, alguien muy diferente a tu tipo de siempre comenzará a llamar tu atención. Esa persona no llegará con grandes discursos ni promesas exageradas. Llegará con hechos, con tranquilidad y con una forma muy distinta de demostrar interés. Dale la oportunidad de sorprenderte. A veces el amor entra por la puerta que menos esperabas.
Una persona del pasado podría volver a buscarte, pero no porque haya cambiado demasiado, sino porque ahora extraña la estabilidad que tú le dabas. Antes de pensar en darle otra oportunidad, pregúntate si realmente quieres revivir una historia que tantas veces te quitó el sueño. No confundas costumbre con destino.
En la familia habrá noticias relacionadas con una mejora económica, un arreglo importante en la casa o una celebración que llevaba tiempo posponiéndose. También será un buen momento para acercarte a un familiar con quien la comunicación se había enfriado. No esperes a que siempre sea la otra persona quien dé el primer paso.
En la salud presta atención a tus huesos, rodillas, espalda y articulaciones. Has estado cargando más peso del que deberías, tanto física como emocionalmente. También cuida la presión arterial y procura dormir mejor. Tu cuerpo ya empezó a pedirte descanso y no es buena idea seguir ignorándolo.
Una amistad llegará con un chisme bastante fuerte relacionado con alguien que conoces. Escucha si quieres, pero no te conviertas en juez ni en mensajero. Hay verdades que terminan saliendo solas y no necesitas meterte en problemas por repetir información que ni siquiera sabes si es cierta.
Este jueves será excelente para organizar tus metas de aquí a finales de año. Haz cuentas, acomoda pendientes, revisa papeles y elimina todo aquello que solamente te está quitando espacio y energía. Verás cómo al poner orden afuera también comenzarás a sentir más claridad por dentro.
La suerte estará muy marcada en asuntos relacionados con contratos, trámites, compras importantes y decisiones laborales. Confía en tu intuición, porque estará más afinada de lo normal. Si algo no te convence desde el principio, no te obligues solo por compromiso.
Recuerda que no viniste a demostrarle nada a nadie. Viniste a construir la vida que siempre soñaste, aunque el camino haya sido más largo que el de otros. No desesperes si todavía no ves todo lo que quieres; cada paso que has dado te está acercando al lugar donde realmente perteneces. Este jueves será el inicio de una etapa donde dejarás de trabajar únicamente para sobrevivir y comenzarás a trabajar para disfrutar todo lo que tanto esfuerzo te ha costado conseguir. Ponte las pilas, sigue avanzando y no voltees a ver a quien se quedó criticando desde la banqueta. Tu mejor respuesta seguirá siendo el éxito.
ACUARIO – 09 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer resolver tu vida pensando de más y actuando de menos. Traes la cabeza llena de ideas buenísimas, proyectos, planes y hasta conversaciones imaginarias que nunca suceden, pero de nada sirve tener una mente brillante si todo se queda guardado en tu cabeza. Este jueves será para bajarte tantito de las nubes y poner los pies en la tierra. Hay oportunidades que no van a tocar la puerta dos veces y el miedo a equivocarte podría hacer que alguien más se lleve lo que era para ti. Así que deja de esperar el momento perfecto, porque ese momento no existe; existe el valor de empezar.
En el dinero vienen noticias bastante alentadoras. Se marca la posibilidad de un ingreso extra, una propuesta para colaborar en algo diferente o incluso un negocio que comenzará despacito, pero con mucho potencial de crecimiento. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Tú eres de los signos que más capacidad tiene para innovar, pero muchas veces abandonas las cosas a la mitad porque te aburren o porque no ves resultados inmediatos. Esta vez será diferente si tienes paciencia. Lo bueno tarda, pero cuando llega, llega para quedarse.
Eso sí, deja de gastar en cosas que solamente compras porque estaban en oferta. Luego tu casa parece bodega de productos “por si algún día los ocupo”. Antes de sacar la cartera pregúntate si realmente lo necesitas o si solamente estás llenando un vacío emocional con compras impulsivas. Tu bolsillo te lo va a agradecer.
En el trabajo o negocio podrías convertirte en pieza clave para resolver un problema importante. Habrá personas que buscarán tu opinión porque saben que tienes una forma distinta de ver las cosas. No minimices tus ideas por miedo a que se burlen. Muchas veces lo que hoy parece una locura termina siendo la mejor decisión. También podrían ofrecerte una capacitación, un cambio de puesto o un proyecto que te abrirá puertas para el futuro.
En el amor, deja de hacerte el independiente cuando también extrañas que alguien te abrace, te escriba y te pregunte cómo estuvo tu día. No tiene nada de malo aceptar que necesitas cariño. Si tienes pareja, será importante dejar a un lado la costumbre de encerrarte cuando algo te preocupa. La otra persona no puede ayudarte si ni siquiera sabe qué está pasando contigo. Hablar desde la sinceridad fortalecerá mucho la relación.
Si estás soltero o soltera, alguien aparecerá de una forma bastante inesperada. Puede ser mediante redes sociales, una reunión o incluso por recomendación de una amistad. Lo interesante será que esa persona compartirá varios de tus gustos y conversaciones que comenzarán por curiosidad podrían terminar moviéndote el corazón. No quieras correr antes de caminar. Disfruta conocer sin adelantarte a escribir una historia completa desde el primer mensaje.
También se marca el regreso de alguien que hace tiempo desapareció sin dar explicaciones. Esta vez no te dejes convencer solamente por palabras bonitas. Si de verdad cambió, lo demostrará con hechos. Ya aprendiste que las promesas sin acciones son como los billetes del Monopoly: se ven bonitos, pero no sirven para nada.
En la familia habrá un asunto relacionado con una reparación, una compra o un cambio dentro de la casa que requerirá la participación de todos. No cargues con toda la responsabilidad tú solo. Aprende a pedir apoyo y a repartir tareas. No eres superhéroe, aunque a veces quieras actuar como si lo fueras.
En la salud presta atención a dolores en piernas, circulación o tensión acumulada por tantas horas sentado o frente a una pantalla. También procura dormir mejor. Tu mente necesita descansar para seguir funcionando con la creatividad que tanto te caracteriza. Un poco de ejercicio y menos café te ayudarán más de lo que imaginas.
Una amistad llegará con una propuesta que al principio sonará medio loca. No la descartes tan rápido. Detrás de esa idea podría esconderse una oportunidad para conocer gente nueva, aprender algo diferente o abrir una puerta laboral que no habías considerado. Atrévete a salir de la rutina.
Este jueves será excelente para limpiar tus redes sociales, eliminar contactos que ya no aportan nada y dejar de seguir personas que solo te hacen compararte o sentir que vas atrasado en la vida. Cada quien tiene su tiempo y tú no necesitas competir con nadie. Tu único compromiso es ser mejor que el Acuario de ayer.
La suerte estará muy marcada en asuntos relacionados con tecnología, estudios, viajes y comunicaciones. Un mensaje, una llamada o un correo electrónico podrían cambiar por completo tus planes para las próximas semanas. Mantente atento y revisa bien esos pendientes que has estado dejando para después.
Recuerda que no naciste para encajar donde no te valoran. Viniste a romper moldes, crear caminos nuevos y demostrar que pensar diferente también puede llevar al éxito. Este jueves la vida te pondrá enfrente una oportunidad que parecerá pequeña, pero que con el tiempo terminará convirtiéndose en una de las decisiones más importantes de este año. No la dejes pasar por miedo. Ponte las pilas, confía en ti y atrévete a dar ese paso que tanto has estado posponiendo.
PISCIS – 09 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer encontrarle explicación a todo. Hay personas que simplemente son como son y no van a cambiar porque tú las quieras mucho. Eres de los signos que más entrega el corazón, pero también de los que más tarda en aceptar cuando alguien ya no merece un lugar en su vida. Te aferras a los recuerdos, a las promesas y hasta a los “qué hubiera pasado si…”, mientras la vida sigue avanzando. Este jueves será un día para despertar, abrir bien los ojos y entender que no puedes seguir esperando que otros valoren lo que tú mismo no has aprendido a valorar. Si tú no te das tu lugar, nadie más lo hará.
En cuestiones de dinero empiezan a verse cambios bastante favorables. Se marca la posibilidad de recibir un ingreso inesperado, un pago atrasado o una oportunidad para generar ganancias mediante un proyecto que habías dejado olvidado. No subestimes las ideas que se te ocurran estos días, porque una de ellas podría convertirse en un excelente negocio si la trabajas con disciplina. Eso sí, no le cuentes tus planes a cualquiera. Hay personas que aplauden de frente, pero por detrás hacen hasta lo imposible para que las cosas no te salgan. Aprende a trabajar en silencio y deja que los resultados sean los que hablen.
En el trabajo dejarás impresionadas a varias personas con la manera en que resuelves un problema complicado. Muchas veces tú mismo dudas de tu capacidad porque te comparas con los demás, cuando en realidad tienes talentos que pocos poseen. Habrá quien quiera colgarse de tus logros o adjudicarse una idea que salió de ti. No pierdas tiempo peleando. La verdad siempre termina saliendo a la luz y quien actúa con honestidad no necesita andar demostrando nada.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, será momento de dejar de guardar cosas por miedo a provocar una discusión. Callarte para evitar problemas solamente hace que los problemas crezcan. Habla desde el cariño, sin reclamos y sin sacar cuentas de todo lo que has dado. También se visualiza una sorpresa muy agradable, una salida improvisada o una noticia que fortalecerá mucho la relación. Si ambos ponen de su parte, los próximos días estarán llenos de complicidad.
Si estás soltero o soltera, alguien aparecerá cuando menos lo esperabas. No será la típica persona que llega haciendo mucho ruido; al contrario, se acercará poco a poco, con detalles sencillos y una forma muy tranquila de demostrar interés. No te desesperes queriendo saber desde el primer día si será el amor de tu vida. Disfruta conocer sin adelantarte a escribir el final de la historia.
También hay posibilidades de que una persona del pasado vuelva a buscarte. Antes de responder, recuerda cuántas noches te quitó el sueño y cuántas veces tuviste que recoger los pedazos de un corazón que esa misma persona rompió. El tiempo cambia a la gente, sí, pero también hay quienes solamente regresan porque no encontraron algo mejor. No confundas nostalgia con destino.
En la familia habrá una noticia relacionada con un viaje, una celebración o un cambio importante dentro del hogar. Será un buen momento para convivir más con quienes realmente han estado contigo en las buenas y en las malas. También podrías convertirte en el apoyo emocional de un familiar que atraviesa una situación complicada. Escucha con paciencia, pero no cargues culpas que no te pertenecen.
En la salud presta mucha atención al descanso. Has estado acumulando cansancio, estrés y preocupaciones que ya comenzaron a reflejarse en dolores de cabeza, insomnio o molestias musculares. También sería buena idea disminuir un poco el azúcar y tomar más agua. Tu cuerpo necesita que lo cuides con el mismo cariño con el que cuidas a los demás.
Una amistad te hará una invitación que al principio pensarás rechazar por flojera o porque sentirás que no tienes tiempo. No digas que no tan rápido. Ese encuentro podría acercarte a personas importantes o abrirte una puerta que cambiará el rumbo de un proyecto personal. Las oportunidades no siempre llegan vestidas de traje; muchas veces llegan disfrazadas de una salida cualquiera.
Este jueves será ideal para limpiar tu habitación, sacar ropa que ya no usas, organizar documentos y deshacerte de objetos que solamente ocupan espacio. Cada vez que sueltas algo viejo, le haces lugar a una bendición nueva. No tengas miedo de cerrar ciclos. Lo que es para ti encontrará la manera de quedarse.
La suerte estará muy marcada en asuntos relacionados con creatividad, arte, comunicación y proyectos personales. Si llevas tiempo pensando en iniciar algo nuevo, este será el momento perfecto para dar el primer paso. No permitas que el miedo al fracaso siga tomando decisiones por ti.
Recuerda que naciste para sentir intensamente, pero no para vivir sufriendo. El amor propio también se demuestra alejándote de quien te resta paz. Este jueves entenderás que no necesitas perseguir a nadie para ser feliz. Quien realmente quiera caminar contigo encontrará la forma de hacerlo. Mientras tanto, sigue creciendo, sigue creyendo en ti y deja que la vida acomode las piezas. Lo mejor de este año todavía no ha llegado, y cuando llegue, entenderás por qué tantas puertas tuvieron que cerrarse antes. Ponte las pilas, sonríe y prepárate, porque vienen días de abundancia, tranquilidad y oportunidades que te harán volver a creer en todo lo bueno que el destino tiene reservado para ti.