Identidad hispana en EE.UU.: encuesta revela una comunidad dividida sobre su lugar en el país

La forma en que los hispanos perciben su identidad en Estados Unidos está lejos de ser uniforme; mientras algunos consideran que sus raíces representan una fortaleza y una fuente de conexión con su comunidad, otros creen que ser hispano implica enfrentar mayores obstáculos para avanzar personal y profesionalmente.

Así lo revela una nueva encuesta del Pew Research Center, realizada entre casi 5,000 adultos hispanos en octubre de 2025, cuyos resultados muestran profundas diferencias marcadas por la afiliación política, la generación de inmigrantes y las experiencias de discriminación.

De acuerdo con el estudio, el 61% de los adultos hispanos afirma que su identidad es una parte “muy” o “extremadamente” importante de cómo se perciben a sí mismos. Sin embargo, cuando se les preguntó si esa identidad influye en sus oportunidades, las respuestas fueron diversas: 33% considera que ser hispano perjudica su capacidad para progresar, 26% cree que les beneficia y 40% sostiene que no hace ninguna diferencia.

La experiencia migratoria marcan la diferencia

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la visión sobre la identidad cambia considerablemente según la postura política.

Entre quienes votaron por Donald Trump en 2024, el 57% considera que ser hispano no representa ni una ventaja ni una desventaja. En contraste, entre quienes apoyaron a Kamala Harris, el 39% afirma que su identidad sí dificulta su progreso en el país.

También existen diferencias entre inmigrantes y personas nacidas en Estados Unidos. El 71% de los inmigrantes hispanos señala que su origen es una parte fundamental de su identidad, frente al 54% de quienes nacieron en territorio estadounidense.

Persisten experiencias de discriminación

El estudio también documenta que muchos hispanos continúan enfrentando actos de discriminación.

Un 34% aseguró haber sido discriminado o tratado injustamente durante el año previo a la encuesta debido a su origen. Además, el 29% dijo haber sido criticado por hablar español en público; el 26% afirmó que alguien le pidió “volver a su país”, y el 25% reportó haber recibido insultos por ser hispano.

No obstante, la mayoría (54%) indicó que no experimentó ninguno de esos incidentes durante el periodo analizado, mientras que un 34% afirmó haber recibido expresiones de apoyo por parte de otras personas debido a su origen.

Otro dato destacado es la preferencia por el término “hispano” para definir a la comunidad. El 54% lo elige frente al 30% que prefiere “latino”, mientras que términos como “Latinx” y “Latine” apenas alcanzan el 1% de preferencia cada uno.

Aunque el estudio fue realizado antes de los cambios recientes en las políticas migratorias y económicas de la administración de Donald Trump, los investigadores señalan que ofrece una radiografía útil sobre cómo millones de hispanos entienden actualmente su identidad y su lugar dentro de la sociedad estadounidense.

“El 61% de los adultos hispanos afirma que ser hispano es una parte extremadamente o muy importante de cómo se perciben a sí mismos”, destaca el Pew Research Center en su informe.

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