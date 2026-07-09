“Nos están matando”: habitantes de una comunidad en Guerrero claman por ayuda ante ataques con drones del narco

Habitantes de la comunidad Guajes de Ayala, ubicada en la región de Tierra Caliente de Guerrero, solicitaron la intervención urgente de las autoridades federales luego de denunciar una serie de ataques con drones presuntamente cargados con explosivos y enfrentamientos armados que mantienen a decenas de familias refugiadas y aisladas.

De acuerdo con testimonios difundidos por los propios pobladores, los ataques comenzaron desde las primeras horas del miércoles, cuando hombres armados presuntamente vinculados al grupo criminal La Familia Michoacana irrumpieron en las inmediaciones de la comunidad.

Los habitantes reportaron detonaciones, disparos de armas de alto calibre y el lanzamiento de artefactos explosivos desde drones, situación que obligó a mujeres, niños y adultos mayores a resguardarse en una clínica y otros inmuebles.

??? #Nacional La preocupación crece en Guajes de Ayala, #Guerrero. Mujeres de la comunidad denunciaron nuevos ataques con drones y pidieron la intervención de autoridades para proteger a sus familias y recuperar la tranquilidad. pic.twitter.com/fxbp5ptcbv — A Tiempo Noticias (@atiemponot) July 9, 2026

En videos difundidos en redes sociales, mujeres de la comunidad lanzaron un llamado desesperado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas para que envíen ayuda por vía aérea, al asegurar que las rutas terrestres permanecen bloqueadas por hombres armados y que la población teme una incursión mayor.

“Nos están matando, por favor ayúdennos. Ya tenemos varios días rodeados y nadie viene”, expresó una de las habitantes durante una transmisión realizada desde el refugio.

Los pobladores señalaron que desde hace más de dos semanas habían advertido a las autoridades sobre la presencia de grupos armados en la zona y el riesgo de un ataque, sin que, aseguran, recibieran protección.

Además del riesgo por la violencia, denunciaron que enfrentan escasez de alimentos, medicamentos y atención médica para personas heridas, por lo que solicitaron la instalación de un corredor humanitario que permita evacuar a civiles y abastecer a la comunidad.

Asimismo, las familias hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para documentar la situación y vigilar el actuar de las autoridades, al considerar que la población vive en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Hasta el momento, autoridades federales y estatales han informado que desplegarían elementos para verificar la situación y reforzar la presencia en la región.

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