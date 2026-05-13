“Nos están matando”: habitantes de Guerrero piden ayuda a EE.UU. ante ataques de “Los Ardillos”

La ola de violencia en el municipio de Chilapa, Guerrero, ha provocado el desplazamiento de cientos de familias indígenas, quienes lanzaron un llamado de auxilio ante las agresiones del grupo criminal “Los Ardillos”.

En un video difundido en redes sociales, un grupo de mujeres aparece con el rostro cubierto por temor a represalias mientras piden ayuda al gobierno de Estados Unidos, argumentando que la presidenta Claudia Sheinbaum no atiende la situación.

“Donald Trump, ayúdanos, manda los helicópteros para que nos salven. Ya estamos rodeados”, se le escucha decir a una de las mujeres.

“Queremos apoyo con el Gobierno de Estados Unidos porque la presidenta Claudia Sheinbaum no nos hace caso, no nos quiere mandar el apoyo, estamos refugiados pueblos indígenas, los niños están sufriendo, no comemos”, dice en otra parte de la grabación.

🚨 MUJERES DE #GUERRERO PIDEN AYUDA A TRUMP



Mujeres que han huido de comunidades de #Chilapa difundieron un video dirigido a @realDonaldTrump, en el que solicitan apoyo ante la violencia de los #Ardillos que las obligó a abandonar sus hogares junto a sus hijos. #VIRAL #Mexico pic.twitter.com/9SbXOoerWB — APD Noticias (@apdnoticias) May 12, 2026

También relataron que integrantes del grupo criminal cortaron el suministro eléctrico en algunas zonas donde varias familias se mantenían refugiadas, lo que obligó a muchas personas a internarse en los cerros para intentar protegerse.

Las mujeres explicaron que decidieron cubrirse el rostro porque temen represalias si son identificadas. “Si nos miran por ahí, nos van a agarrar y nos van a torturar, nos van a hacer pedazos”, relataron.

Este martes fue el sexto día de ataques consecutivos por parte “Los Ardillos” con armas de fuego y explosivos lanzados con drones.

De acuerdo con medios mexicanos como el diario La Jornada, en esta ocasión centraron sus agresiones en la comunidad de Alcozocán, donde se encontraban refugiadas la mayoría de los 800 desplazados.

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