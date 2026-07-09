Pronóstico del tiempo en Houston para este jueves 9 de julio

El clima en Houston, Texas, para este jueves 9 de julio contarácon nubes escasas en el cielo. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 95 grados Fahrenheit (35ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 20 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 06:28 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:25 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.