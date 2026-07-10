Los miembros del “Escudo de las Américas” exigen respetar el resultado de las elecciones en Colombia

Liderados por Estados Unidos, los miembros del denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa de cooperación militar establecida entre Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, emitieron un llamado exigiendo respetar el resultado oficial de las elecciones celebradas recientemente en Colombia, donde el político conservador Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de la nación sudamericana.

El fundador del movimiento político Defensores de la Patria contaba con el respaldo de Donald Trump y tras su triunfo en la boleta espera tomar posesión de su cargo el 7 de agosto.

Mientras que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a De la Espriella con 12,960,166 votos en contra de 12,708,312 votos de su adversario Iván Cepeda, Gustavo Petro, mandatario que va de salida, considera a su aliado político Cepeda es el verdadero triunfador y, sin aportar pruebas, habla de un fraude polarizando a los colombianos.

La campaña de Abelardo de la Espriella contó con el respaldo de Donald Trump quien exige se respeten los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas en Colombia. (Crédito: Iván Valencia / AP)

En respuesta, a través de una declaración conjunta divulgada por el Departamento de Estado, el “Escudo de las Américas” insta a que las autoridades colombianas garanticen una “transición pacífica, ordenada y transparente.

“Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.

Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes”, indica parte del documento.

En respuesta, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, reconoce el resultado de los comicios electorales y se compromete a que la fuerza pública va a “mantener siempre su neutralidad política, va a mantener siempre su firmeza en cumplir y acatar la Constitución y la ley”.

Cabe señalar que Abelardo de la Espriella estableció como un compromiso de campaña integrar a Colombia al “Escudo de las Américas”.

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