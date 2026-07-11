Activista estadounidense fue asesinada en Irlanda y su pareja abandonó el país antes del hallazgo

Jamey Carney, una activista y madre de 43 años originaria de Nueva York, fue encontrada sin vida en su domicilio en Irlanda, en un caso que las autoridades investigan como homicidio, luego de que su hija de 13 años descubriera el cuerpo.

De acuerdo con la Policía irlandesa (Garda), la menor encontró a su madre debajo de un edredón dentro de la vivienda familiar el pasado 5 de julio. La mujer presentaba lesiones de gravedad en la cabeza.

Tras el hallazgo, los servicios de emergencia acudieron al domicilio, donde confirmaron el fallecimiento de Carney.

Las autoridades iniciaron una investigación por asesinato y mantienen como principal sospechoso a la pareja sentimental de la víctima.

Medios internacionales como The Irish Times e Irish Examiner señalaron que el hombre habría salido de Irlanda pocas horas después de que se estima ocurrió el crimen.

Según los primeros reportes, el sospechoso habría viajado en ferry hacia el Reino Unido, por lo que la Garda mantiene coordinación con las autoridades británicas para localizarlo.

Jamey Carney era conocida por su activismo y participación en causas sociales. Su muerte ha generado conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes han exigido el esclarecimiento del crimen y justicia para la víctima.

La autopsia confirmó que las heridas sufridas fueron compatibles con un ataque violento. Mientras tanto, los investigadores continúan recabando pruebas y analizando el entorno de la víctima para reconstruir lo ocurrido.

La menor quedó bajo el resguardo de familiares, mientras las autoridades ofrecen apoyo psicológico y continúan con las diligencias correspondientes.

El caso permanece abierto y la Garda no ha informado hasta el momento sobre detenciones relacionadas con el homicidio.

Jamey Carney era originaria de Nueva York y se mudó a Irlanda junto con su hija en 2021.

De acuerdo con personas cercanas citadas por medios locales, trabajaba en el sector de la salud y participaba en actividades comunitarias en Killarney.

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