Alerta en 12 playas de Nueva York por altos niveles de bacterias: cuáles son

Las autoridades sanitarias de Nueva York recomendaron evitar nadar o caminar dentro del agua en 12 playas de la ciudad debido a los elevados niveles de bacterias detectados después de las fuertes lluvias.

La advertencia afecta a balnearios de Queens, Brooklyn y Staten Island, entre ellos Coney Island, Manhattan Beach, South Beach y Midland Beach. Aunque las playas pueden permanecer abiertas para caminar por la arena o utilizar el paseo marítimo, el Departamento de Salud pide no ingresar al agua mientras esté vigente la alerta.

Cuáles son las 12 playas afectadas

Las playas incluidas en la advertencia son:

Trinity Danish

White Cross Fishing Club

Whitestone Booster Civic Association

Douglaston Manor

Sea Gate 42nd Street

South Beach

Midland Beach

Cedar Grove Beach

Wolfe’s Pond Beach

Coney Island

Manhattan Beach

Kingsborough Community College Beach

La medida fue adoptada después de que los análisis mostraran concentraciones de bacterias superiores a los niveles considerados seguros para actividades recreativas.

Mapa oficial del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York: puedes chequear a diario cada playa. Crédito: NYC | Cortesía

Por qué aumentaron las bacterias

Las lluvias intensas pueden arrastrar aguas residuales, desechos de animales y otros contaminantes hacia ríos, bahías y zonas costeras. En algunos sectores también pueden producirse descargas del sistema de alcantarillado cuando la cantidad de agua supera su capacidad.

El Departamento de Salud de la ciudad monitorea las playas durante la temporada y analiza muestras para detectar bacterias indicadoras de contaminación. Cuando los valores son elevados, emite una advertencia para evitar nadar y vadear.

El contacto con agua contaminada puede provocar diarrea, vómitos, infecciones de oído, irritaciones en los ojos y problemas en la piel, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Qué deben hacer quienes planean ir a la playa

Las autoridades recomiendan consultar el mapa oficial de calidad del agua antes de salir, ya que el estado de una playa puede cambiar rápidamente después de nuevas muestras.

Una advertencia no siempre significa que toda la playa esté cerrada: generalmente se puede permanecer en la arena o caminar por el paseo marítimo, pero no se recomienda nadar ni entrar al agua.

También se deben respetar los carteles, las banderas y las indicaciones de los salvavidas. La alerta puede levantarse cuando nuevos análisis confirmen que los niveles de bacterias volvieron a parámetros seguros.

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