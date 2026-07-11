Bad Bunny y su homenaje a ABBA en su show en Suecia

El fenómeno mundial Bad Bunny volvió a marcar un hito sin precedentes en su carrera al unir dos mundos musicales aparentemente opuestos. Durante la noche del viernes, en el primero de sus dos conciertos en la capital sueca como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, el artista puertorriqueño desató la euforia al rendir un sorpresivo homenaje a la agrupación local ABBA, interpretando su emblemático clásico de 1976, “Dancing Queen”.

La histórica velada cobró tintes verdaderamente mágicos cuando la icónica melodía pop comenzó a fusionarse de forma magistral con los acordes del cuatro puertorriqueño. Este instrumento autóctono de la isla caribeña fue el gran protagonista de un arreglo acústico y tropical que transformó por completo el clásico de la música disco.

Vistiendo su característico conjunto de tono blanquecino, Bad Bunny inició el espectáculo al ritmo de “La Mudanza”, marcando el inicio de un setlist plagado de éxitos y sorpresas exclusivas.

A pesar de que tanto las canciones como los intercambios con el público se desarrollaron estrictamente en español, la barrera idiomática se disolvió de inmediato. Miles de fanáticos procedentes de Suecia y diversos rincones del mundo —quienes portaron banderas de distintas nacionalidades— respondieron con una ensordecedora ovación.

Los momentos cumbres de la noche también incluyeron la interpretación de sus más recientes éxitos como “Nuevayol” y “Baile inolvidable”.

El show en el país escandinavo no solo consolida el alcance global del género urbano latino en mercados históricamente complejos, sino que posiciona esta parada como un hito cultural inolvidable.

Tras concluir su doble fecha en Estocolmo este sábado, el puertorriqueño se preparará para continuar su travesía por Europa con su próximo show fijado en Polonia.

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