El FBI de Miami advierte a los residentes del sur de Florida sobre el aumento de robos a través de aplicaciones de citas

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió una advertencia a los residentes del sur de Florida tras un aumento en los robos a través de aplicaciones de citas.

Indicó que las estafas en aplicaciones de citas existen desde hace años, pero la tendencia reciente es particularmente peligrosa debido a la violencia involucrada.

El FBI explicó que los sospechosos contactan a la víctima a través de una aplicación de citas para concertar una cita privada y luego la asaltan.

Incluso, detalló que al menos en uno de los casos denunciados la víctima se vio obligada a retirar dinero de un cajero automático.

El FBI recomienda a los usuarios de aplicaciones de citas que no compartan su patrimonio neto, que se reúnan únicamente en un lugar seguro y estén atentos a su entorno, que no compartan información personal identificable y que tengan cuidado con los perfiles no verificados.

“Un delincuente que se hace pasar por alguien con quien se busca una relación sentimental puede aprovecharse de una posible víctima que busca una relación romántica”, declaró Adam Berry, Agente Especial Adjunto a Cargo de la Oficina del FBI en Miami.

“Instamos a quienes usan aplicaciones de citas a protegerse. Asegúrense de tomar precauciones para evitar situaciones peligrosas”, agregó

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