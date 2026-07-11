No hay acuerdo de la Fiscalía de EE.UU. con exlíderes de Los Zetas y los llevarán a juicio

La Fiscalía de Estados Unidos confirmó que no negociará un acuerdo de culpabilidad con Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, exlíderes de Los Zetas, por lo que ambos enfrentarán un juicio por diversos cargos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y delitos con armas de fuego.

Durante una audiencia celebrada este viernes en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., los hermanos Treviño Morales se declararon no culpables de todos los cargos que les imputa el Departamento de Justicia (DOJ).

La fiscalía dejó en claro que el caso avanzará hacia un juicio y rechazó la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evite el proceso judicial.

La audiencia estuvo centrada en definir el calendario procesal de uno de los casos más complejos contra exlíderes del crimen organizado mexicano, debido al volumen de evidencia reunida por las autoridades estadounidenses, que incluye millones de archivos y material probatorio.

? La Fiscalía Estadunidense pide juicio para los 'Zetas' en 2028; la defensa se opone por amplia evidencia, pero el juez dará hasta el 10 de septiembre para terminar de revisar todos los vídeos. Los acusados permanecen detenidos.



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De acuerdo con la propuesta presentada por la fiscalía, la preparación formal del juicio comenzaría en diciembre de 2026 con el intercambio de mociones y el desahogo de pruebas. Posteriormente se desarrollaría la etapa de revisión de evidencia, presentación de peritos y testigos colaboradores, con la intención de que el juicio pueda celebrarse una vez concluido ese proceso.

Por su parte, la defensa de los hermanos Treviño Morales solicitó más tiempo para revisar el extenso expediente, al argumentar que aún falta analizar millones de documentos.

Incluso planteó que el juicio se pospusiera hasta 2029; sin embargo, el juez Trevor McFadden indicó que no esperará a que concluya toda esa revisión antes de fijar una fecha definitiva.

El juez convocó a una nueva audiencia para el 10 de septiembre de 2026, cuando se espera establecer el calendario final del proceso y definir la fecha del juicio.

Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales fueron entregados por México a Estados Unidos en febrero de 2025 y enfrentan acusaciones por presuntamente dirigir la estructura criminal de Los Zetas y su organización sucesora, el Cártel del Noreste, mediante actividades de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

Aunque enfrentan cargos de alta gravedad, el gobierno estadounidense ya había informado previamente que no buscará la pena de muerte en este caso.

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