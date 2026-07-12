Estados Unidos lanza nuevos ataques mientras Irán cierra el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de bombardeos en respuesta al ataque de las fuerzas iraníes contra un buque que atravesaba el estrecho de Ormuz.

Como reacción a los ataques estadounidenses, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció que la ruta comercial quedaba cerrada hasta nuevo aviso y lanzó una ofensiva contra bases estadounidenses y de sus aliados en la región.

La Guardia Revolucionaria afirmó haber golpeado una base estadounidense en Jordania, mientras que Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin respondieron a los misiles y drones lanzados desde Irán.

Esto se produce tras los incidentes ocurridos a principios de esta semana, en los que tres petroleros fueron atacados, lo que desencadenó un intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán.

El domingo por la mañana, los medios estatales informaron de que Irán había cerrado el estrecho hasta nuevo aviso tras disparar un misil de crucero naval contra un buque que intentaba navegar por una ruta no autorizada.

La Guardia Revolucionaria afirmó que el buque fue “alcanzado por disparos de advertencia y se detuvo” tras ignorar repetidas instrucciones, según un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal.

También advirtió de que cualquier “agresión” estadounidense como consecuencia del cierre recibiría una respuesta “contundente” y que otras bases estadounidenses en la región serían blanco de ataques.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que también es el principal negociador del país con EE.UU., escribió en X que la “era de los acuerdos unilaterales ha TERMINADO”.

“Ya se los dijimos: cumplan con su palabra o paguen el precio. La realidad llama a la puerta”, añadió.

Al lanzar una tercera ronda de ataques esta semana, el Comando Central de EE.UU. (Centcom, por sus siglas en inglés) afirmó que la Guardia Revolucionaria “atacó de forma descarada” a un buque con bandera chipriota en el estrecho de Ormuz.

El Centcom afirmó que el MV GFS Galaxy “no podía continuar su travesía” como consecuencia de los graves daños sufridos en la sala de máquinas y añadió que se había perdido el rastro de un miembro de la tripulación.

Por su parte, La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) declaró que las autoridades militares le habían informado de que la tripulación del buque se había visto obligada a abandonar el barco y se encontraba en un bote salvavidas.

“Se le brindó a Irán otra oportunidad más para demostrar su cumplimiento del Memorándum de Entendimiento tras haber sido considerado responsable de ataques anteriores contra buques mercantes, pero ha vuelto a fallar”, escribió el Centcom en un comunicado publicado en X.

Según el comunicado, los ataques estadounidenses alcanzaron 140 objetivos militares iraníes, entre los que se incluyen bases de misiles y drones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

Getty Images: “Irán tomó una mala decisión. Ahora pagará por ello”, advirtió el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

El comunicado fue compartido por el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, quien escribió: “Irán tomó una mala decisión. Ahora pagará por ello”.

El CGRI afirmó que EE.UU. había atacado “varias bases costeras y torres de telecomunicaciones en la costa sur”.

En respuesta, Irán declaró que su “primera fase” de represalias incluía ataques contra la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, y afirmó haber destruido el centro de mando y control de la base, así como los hangares de drones MQ9.

Recapitulando

A principios de esta semana, tres petroleros fueron atacados cuando intentaban atravesar una ruta recomendada por EE.UU. a través de aguas omaníes. Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que la única ruta “segura” es otra diferente que atraviesa sus aguas.

El incidente provocó una serie de ataques estadounidenses en los que murieron 17 personas y 115 resultaron heridas, según fuentes oficiales iraníes. Irán respondió con ataques contra aliados de EE.UU. en el Golfo.

Este intercambio agravó las tensiones, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que los ataques iraníes significaban el fin del alto el fuego.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a EE.UU. de violar el acuerdo.

Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que las negociaciones continuarían y que los mediadores estaban intentando reactivar el proceso. Los medios de comunicación estadounidenses informaron que Irán comunicó a las autoridades estadounidenses que los ataques a los petroleros fueron un error y culpó a un grupo interno rebelde.

Las autoridades estadounidenses afirman que han transmitido, a través de los mediadores, la exigencia de que Irán declare públicamente que el estrecho de Ormuz —una ruta marítima internacional vital— está abierto y se comprometa a dejar de disparar contra buques comerciales.

Reuters: En las ceremonias fúnebres del ayatolá Alí Jamenei, celebradas en Mashhad, se escucharon llamamientos al asesinato de Donald Trump.

El cierre se produce tras el llamamiento a la venganza del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en su primera declaración pública desde el funeral de su padre.

Su padre y predecesor, Ali Jamenei, murió en un ataque aéreo el 28 de febrero, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y fue enterrado el viernes en su ciudad natal, Mashhad.

A través de un comunicado leído en la televisión estatal, el nuevo ayatolá afirmó que la venganza era la “voluntad de la nación”.

“Nos comprometemos a vengar la sangre del líder mártir y de todos los mártires de estas dos guerras de manos de los asesinos criminales y deshonrados”, declaró según se ha citado.

“El asunto no depende ni de mi existencia personal ni de la de otros dirigentes. Estemos presentes o no, se llevará a cabo”.

Muchos iraníes que participaron en las ceremonias fúnebres de los últimos días portaban pancartas en las que se pedía la muerte del presidente estadounidense Trump, quien el sábado advirtió de que cualquier acción de este tipo provocaría que EE.UU. “diezmara y destruyera todas las zonas” de Irán como respuesta.

El diario Wall Street Journal y otros medios de comunicación estadounidenses informaron esta semana de que Israel había compartido información de inteligencia con Washington según la cual Irán había ideado recientemente+ un plan para asesinar al presidente de EE.UU.

Sin embargo, Trump negó que Teherán hubiera elaborado un nuevo plan o que Israel fuera la fuente de dicha información. En una entrevista concedida al New York Post, el mandatario afirmó que llevaba “mucho tiempo siendo el número uno (en la lista de objetivos a eliminar de Irán)”.

BBC:

Haz clic aquípara leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquía nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebooky en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.