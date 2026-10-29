Ford enfrenta una revisión por fallas en su motor V8 de 7.3 litros

La posibilidad de que un motor pierda potencia de forma repentina encendió las alertas de las autoridades de seguridad vial en Estados Unidos. Esta vez, el caso involucra al V8 Godzilla de 7.3 litros de Ford, una mecánica utilizada en vehículos comerciales y de trabajo pesado.

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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una revisión preliminar el 23 de octubre de 2026 para evaluar una petición que denuncia posibles defectos en este propulsor. El análisis abarca aproximadamente 54,787 unidades, aunque todavía no existe una orden de retiro del mercado.

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El problema señalado estaría relacionado con el sistema de lubricación y el desgaste de componentes internos. Según la denuncia, una falla podría provocar que el motor deje de funcionar correctamente sin dar suficiente tiempo al conductor para reaccionar.

Los vehículos incluidos en la revisión

La evaluación se concentra en tres modelos destinados al trabajo comercial. La lista incluye la Ford E-350 de los años 2021 y 2022, además del chasis F59 y el camión F-750, ambos de 2021.

Aunque Ford también instala el motor Godzilla en otras versiones de sus pickups Super Duty, esos vehículos no forman parte de esta revisión específica.

El expediente, identificado con el número DP26011, comenzó a partir de una solicitud recibida por la agencia el 13 de junio de 2026. Ahora corresponde a las autoridades determinar si existen pruebas suficientes para avanzar hacia una investigación formal.

La Roush Ford Super Duty 2027. Crédito: Roush Performance. Crédito: Cortesía

Qué se sabe sobre las posibles fallas

La petición sostiene que la presión del aceite puede caer hasta unos 6 psi cuando el motor funciona a bajas revoluciones. Según esa denuncia, la lubricación insuficiente favorecería el desgaste de los rodillos de los buzos y los lóbulos del árbol de levas.

También se acusa a Ford de haber aplicado una actualización de software para elevar el ralentí hasta aproximadamente 1,000 rpm, sin anunciar un retiro público por este problema. Estas afirmaciones forman parte de la petición y todavía deben ser evaluadas por la NHTSA.

El documento recoge, además, que el propietario de una flotilla de reparto en Charlotte, Carolina del Norte, reportó fallas en nueve vehículos equipados con este motor. En uno de ellos, una E-350, Ford habría reemplazado el propulsor en garantía en 2023, pero la unidad sustituta también presentó problemas. Posteriormente, la empresa habría cotizado $16,000.82 dólares por otro motor.

Hasta el momento, la agencia no registra choques ni personas lesionadas vinculados con el defecto denunciado.

Roush Ford Super Duty 2027. Crédito: Roush Performance. Crédito: Cortesía

Qué pueden hacer los propietarios

Por ahora, no existe una reparación oficial asociada a esta revisión ni una campaña de retiro confirmada. Quienes tengan alguno de los vehículos incluidos pueden consultar con un concesionario Ford si existen actualizaciones de software o campañas pendientes.

Otra opción es revisar el número de identificación del vehículo (VIN) en el portal oficial de retiros de la NHTSA.

La decisión de la agencia será determinante. Si encuentra motivos suficientes para continuar, podría abrir una investigación más amplia y, eventualmente, recomendar o exigir medidas correctivas.

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