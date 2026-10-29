Los Milwaukee Brewers se sientan por primera vez en la mesa de los campeones de la Serie Mundial

El Tropicana Field fue el escenario en el que se desarrolló la gran hazaña de los Milwaukee Brewers. El conjunto visitante ganó el quinto juego de la Serie Mundial con un marcador de 4-1 a los Tampa Bay Rays. Milwaukee se quedó con la primera Serie Mundial de su historia.

En la serie brillaron varios peloteros, pero entre los más resaltantes están Cooper Pratt, novato de 22 años que fue un gran productor con el madero; Jacob Misiorwski, lanzador de dominio que se lleva un récord a su casa: el lanzamiento más rápido registrado en una Serie Mundial (103.5 mph).

What a night for Jacob Misiorowski going 5.2 shutout innings allowing just 2 hits on the biggest stage



Exits at 86 pitches with a lower body injury but was in total control of this one setting up the Crew pic.twitter.com/CAEFPB1Y50 — Will Mossa (@OverdueSports) October 29, 2026

“No veo la hora de volver allá y celebrar. Los fanáticos han sido increíblemente alentadores este año y en los anteriores, ha sido maravilloso“, dijo Jacob Misiorowski tras el encuentro.

Además, no se puede dejar de destacar el trabajo de los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras, este último premiado como el jugador más valioso de la Serie Mundial. Los venezolanos trasladaron su buen desempeño mostrado en el Clásico Mundial y contribuyeron enormemente al título de Milwaukee.

“Ha sido un trabajo de todo un año en el clubhouse. ‘Murph’ (Pat Murphy) ha estado encima de mí todo el tiempo, ayudándome a tener la mente en el lugar correcto y entender cómo llamar cada lanzamiento. Ver a estos muchachos salir al montículo y ejecutar de esta manera es simplemente increíble”, dijo William Contreras.

WILLIAM CONTRERAS IS THE 2026 WORLD SERIES MVP! pic.twitter.com/I8lsWuAE8d — MLB (@MLB) October 29, 2026

En este sentido, los Milwaukee Brewers se sientan en la mesa de los campeones. El conjunto de la MLB tenía 44 años de ausencia en una Serie Mundial, la única de su historia (1982 contra St. Louis Cardinals). En su regreso al Clásico de Otoño, Milwaukee se quedó con el trofeo.

“Durante toda la postemporada nos dijeron que no teníamos el talento o la nómina para competir con las superpotencias. Pero este grupo tiene algo más fuerte: corazón y hambre. Tuvimos que pasar por el camino más duro para llegar aquí, pero sabíamos que si jugábamos nuestro béisbol de detalles y entrega, nadie nos iba a detener”, dijo Paty Murphy, manager de Milwaukee.

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