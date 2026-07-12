Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 12 julio de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de julio de 2026.

03/21 – 04/19

Emitirás tus pensamientos de una manera franca y directa. Tu mensaje despertará muchas mentes e incitará a quienes te escuchen a pasar al plano de la acción. También es posible que realices una mudanza o que establezcas contacto con una región vecina.

04/20 – 05/20

Tomarás las riendas de la economía y avanzarás en busca de nuevas fuentes de ingreso. Gracias a tu habilidad a la hora de realizar transacciones comerciales, lograrás imponer tu voluntad. Te abrirás camino en diversos mercados y serás quien lidere cualquier negociación.

05/21 – 06/20

Será un momento excelente para dar inicio a nuevos proyectos que tiendan a reafirmar tu independencia y autonomía. Serás menos permisivo con los demás y defenderás tus intereses y puntos de vista a capa y espada. Contarás con mayor fuerza vital y con un marcado espíritu deportivo.

06/21 – 07/20

Hoy te identificarás con algunas causas perdidas o sentirás deseos de luchar en defensa de quienes están oprimidos o, por distintos motivos, no tienen voz propia. Preferirás mantener tus deseos personales en reserva y, a la hora de actuar, te moverás con discreción, pasando casi desapercibido.

07/21 – 08/21

Te involucrarás en proyectos sociales y asumirás un rol mucho más activo dentro de tu comunidad. Animarás a otros a actuar y comprometerse con sus ideales. Sin embargo, ten cuidado, porque en contextos grupales podrías expresar opiniones que generen desacuerdos o despierten discordia.

08/22 – 09/22

Tu trabajo y tus responsabilidades te demandarán mucha energía física y mental. El deseo de triunfo se intensificará y lucharás con determinación para alcanzar tus metas. Si compartes autoridad con otros, procurarás rodearte de quienes tengan criterios o formas de actuar afines a las tuyas.

09/23 – 10/22

Tu coraje y tus deseos de mejorar te harán avanzar más rápido, y no permitirás que nadie se interponga en tu camino. Entrarás en debates sobre temas políticos o religiosos. Recuerda que puedes defender tus ideales con ímpetu, pero sin caer en posturas intolerantes.

10/23 – 11/22

Estarás decidido a descubrir un secreto y no te detendrás hasta llegar al meollo de la cuestión. Tu deseo sexual se incrementará y harás todo lo que esté a tu alcance para cumplir tus fantasías y explorar nuevas experiencias entre las sábanas.

11/23 – 12/20

Tus relaciones se volverán más dinámicas y a la vez te aportarán mucha más energía. Tu socio o pareja podrían asumir una actitud más desafiante o provocadora. Si estás soltero, recibirás una propuesta muy directa que no será fácil de rechazar. Conviene que no te tome por sorpresa.

12/21 – 01/19

Buscarás destacarte en tu trabajo y tu actitud competitiva podría generar algunos conflictos con colegas. Querrás ser dueño de tu rutina y de tus horarios. Te recomiendo canalizar ese plus de energía saliendo a correr o realizando algún deporte aeróbico que te ayude a liberar tensiones.

01/20 – 02/18

En cuestiones amorosas te definirás y te jugarás el todo por el todo para conquistar a esa persona que te interesa. También lucharás por disponer de más tiempo libre para hacer lo que más te gusta. En los deportes y las actividades recreativas querrás destacarte y dar lo mejor de ti.

02/19 – 03/20

Asumirás un rol más activo dentro de la esfera familiar y defenderás a tus seres queridos de cualquier intromisión externa. Querrás reorganizar los espacios de tu casa para ganar amplitud. Ten cuidado de no alzar demasiado la voz con quienes conviven contigo.