Policía de Los Ángeles investiga ataque en Exposition Park

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mantiene bajo investigación un incidente en el que cinco personas fueron apuñaladas este fin de semana en el área de Exposition Park.

De acuerdo con el LAPD, al menos cinco personas sufrieron laceraciones graves tras ser atacadas la noche del 10 de julio en el puente peatonal de la estación de metro ubicada en la intersección de Adams Boulevard y Flower Street.

Los funcionarios de la policía de Los Ángeles dijeron que algunas de las personas lesionadas corrieron en dirección a un complejo de apartamentos cercano, mientras que las demás víctimas fueron encontradas por los oficiales en el puente peatonal.

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El LAPD mencionó que varios estudiantes de la Universidad del Sur de California (USC) se encontraban en la zona donde ocurrió el incidente, mientras que el servicio de seguridad pública de la institución educativa también acudió al lugar.

Hasta la mañana de este domingo, se desconoce si alguna de las víctimas del ataque es estudiante de la universidad.

En una actualización informativa posterior, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que dos personas habían sido detenidas como sospechosas en relación con el ataque de la noche del viernes en Exposition Park.

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No se ofrecieron más detalles, de forma inmediata, sobre las causas exactas que provocaron los apuñalamientos ni sobre el estado de salud de las cinco víctimas.

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