El tiempo de hoy en Austin para este lunes 13 de julio

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, se prevén cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 96% para este día. La presión atmosférica media será de 1016.8 hPa, una medición que irá constante durante el día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:38 h y el crepúsculo será a las 20:35 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que tendremos más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 84 grados Fahrenheit (23 y 29 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

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