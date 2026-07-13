El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este lunes 13 de julio

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este lunes 13 de julio. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 52%.

La presión atmosférica media será de 1016.3 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:43 h y el crepúsculo será a las 20:36 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 99%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 75 y los 84 grados Fahrenheit (24 y 29 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

A lo largo del verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

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