Trump afirma que sin él y Netanyahu “Israel no existiría” y defiende ofensiva contra Irán

Donald Trump afirmó este lunes que la existencia misma de Israel dependió de la intervención conjunta de Washington y del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, al defender la ofensiva militar lanzada contra Irán y sostener que la operación frustró el supuesto avance del programa nuclear iraní.

Trump aseguró que Teherán estaba a pocas semanas de desarrollar un arma nuclear antes de los recientes bombardeos estadounidenses.

“Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu”, declaró el mandatario. “Irán estaba a dos o cuatro semanas de conseguir un arma nuclear y teníamos que actuar”, añadió, al justificar la campaña militar ordenada por su administración.

En los últimos días, las fuerzas estadounidenses han intensificado los ataques contra instalaciones militares, navales y nucleares iraníes, mientras Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases estadounidenses y países aliados de Washington en Oriente Medio.

La Casa Blanca ha sostenido que la campaña busca degradar la infraestructura militar iraní, limitar la capacidad ofensiva de la Guardia Revolucionaria y garantizar la seguridad de la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.

Trump adelantó que Irán sería golpeado “muy duro esta noche y mañana”. Poco después, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de una tercera jornada consecutiva de operaciones contra objetivos iraníes, incluyendo instalaciones militares, centros logísticos y bases navales.

Desde el inicio de la actual crisis, Israel ha respaldado plenamente la estrategia estadounidense. El primer ministro Netanyahu ha defendido la campaña militar al afirmar que impedir que Irán obtenga un arma nuclear constituye una prioridad para la seguridad de Israel y de sus aliados occidentales. Horas antes, el propio mandatario israelí aseguró que Trump está dispuesto a agotar la vía diplomática, pero “no tiene reparos en recurrir a la fuerza” si considera que Teherán incumple sus compromisos.

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