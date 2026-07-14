Austin: el tiempo para hoy martes 14 de julio

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 52%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 99% para este día. La presión atmosférica media será de 1015.9 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. El Sol saldrá a las 06:39 h y el crepúsculo será a las 20:35 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

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