Didier Deschamps dice que España es “la favorita” en semifinales contra Francia

La selección de Francia afrontará este martes uno de los desafíos más exigentes del Mundial 2026 cuando se enfrente a España por un boleto a la final. En la víspera del encuentro, el seleccionador francés, Didier Deschamps, no dudó en colocar a su rival como el principal candidato para avanzar, una valoración que, aseguró, mantiene desde el inicio del torneo.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, el entrenador destacó el rendimiento que ha mostrado el conjunto dirigido por Luis de la Fuente a lo largo de la competencia y explicó que los resultados obtenidos respaldan su análisis inicial.

“Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo -ironizó-. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos”, afirmó Deschamps.

El técnico francés consideró que el enfrentamiento reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más atractivos del campeonato debido al potencial ofensivo de ambas selecciones.

“Puede ser un partido espectacular, por la calidad de los dos, por el nivel ofensivo que tienen”, añadió.

Francia monitorea a Tchouaméni antes de la semifinal

Además de analizar a su rival, Deschamps ofreció una actualización sobre la situación física de algunos integrantes de su plantel. El caso que más atención genera es el del mediocampista Aurélien Tchouaméni, quien no participó en los dos entrenamientos más recientes debido a una lesión.

El seleccionador explicó que el jugador todavía no se encuentra completamente recuperado, aunque ya está disponible para el equipo de cara al duelo ante España.

“Aurelien no jugó los dos últimos partidos, porque el riesgo era elevado. Está mejor, pero no está recuperado al ciento por ciento. Es una semifinal y jugó hace 15 días su último partido. Lo importante es que está con nosotros. Ahora está disponible”, señaló.

En contraste, Deschamps descartó cualquier inconveniente físico relacionado con Kylian Mbappé, aunque no ofreció mayores detalles sobre el delantero.

El entrenador también fue consultado por las anteriores derrotas sufridas frente a España en la Eurocopa y en la Liga de las Naciones. Sin embargo, rechazó que esos antecedentes representen una referencia para el encuentro de este martes.

“No hay lecciones que aprender, sino una verdad sobre el césped“, expresó antes de recordar que se trata de competiciones diferentes.

“Son competiciones distintas. No es el mismo nivel de competición. Somos consecuentes con la calidad que tienen, por eso solo les han marcado un gol, porque es difícil quitarles la pelota. Vamos a ver quién tiene el balón. No es ningún tipo de revancha”, añadió.

Respecto a Lamine Yamal, una de las principales figuras del combinado español, Deschamps reconoció el talento del joven futbolista, aunque dejó claro que Francia también cuenta con jugadores capaces de marcar diferencias.

“Nosotros también tenemos jugadores de calidad. Esperamos clasificarnos. La experiencia anterior cuenta, pero estamos en otro nivel y en otra competición”, concluyó el seleccionador francés antes de una semifinal que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

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