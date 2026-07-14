Niño encuentra una escopeta sin asegurar y mata accidentalmente a sus hermanos de 5 y 8 años en Kansas

Una pareja de Kansas fue acusada de delitos graves tras la muerte de dos de sus hijos, quienes fueron alcanzados por disparos después de que otro de los menores de la familia encontrara una escopeta cargada que, según las autoridades, no estaba debidamente asegurada.

La Oficina de Investigaciones de Kansas (KBI, por sus siglas en inglés) informó que Aaron French, de 37 años, y Makayla French, de 28, enfrentan cuatro cargos de poner en peligro de manera agravada a menores.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 28 de marzo en la vivienda familiar ubicada en Brookville, una comunidad situada a unos 100 millas al noroeste de Wichita.

Los agentes determinaron que un niño pequeño tuvo acceso a la escopeta cargada y disparó contra sus hermanos Paxton French, de 8 años, y Lilly French, de 5.

Lilly murió en el lugar de los hechos, mientras que Paxton fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde falleció el 3 de abril debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades no precisaron cómo el menor encontró el arma ni cuántos disparos fueron realizados.

Los padres comparecerán ante un tribunal a finales de julio

Según los documentos judiciales, la Fiscalía del condado de Ellsworth presentó los cargos el pasado viernes al considerar que los padres actuaron de manera imprudente al permitir que sus hijos estuvieran expuestos a un riesgo de daño físico por mantener un arma cargada sin las medidas de seguridad adecuadas.

Los registros judiciales indican que Aaron French y Makayla French deberán comparecer ante un tribunal el próximo 28 de julio.

Los obituarios de los menores describen a Paxton como un niño apasionado por conducir su go-kart y su vehículo de cuatro ruedas, además de disfrutar el videojuego Minecraft junto a sus hermanos. También soñaba con ingresar al Ejército de Estados Unidos cuando fuera mayor.

Lilly, por su parte, era aficionada al K-pop, disfrutaba cantar, nadar y pasar tiempo al aire libre. Su familia la recordó como una niña cariñosa, amante de los animales y de la escuela, con una personalidad afectuosa y un gusto especial por los vestidos, los zapatos y las botas.

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