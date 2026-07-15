Enfermera trató de robar a una recién nacida dentro de un bolso en Brasil y fue captada por las cámaras del hospital

Una técnica de enfermería fue detenida en Brasil luego de presuntamente intentar sacar a una bebé recién nacida escondida dentro de un bolso de un hospital de maternidad en la ciudad de Teresina, pero la rápida intervención de la tía de la menor evitó que el secuestro se consumara.

El incidente ocurrió en el hospital de maternidad Dona Evangelina Rosa y quedó registrado por las cámaras de seguridad del centro médico.

En las imágenes se observa a la trabajadora ingresar al área de maternidad y, minutos después, salir con la recién nacida en brazos.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, la mujer informó a la madre que llevaría a la bebé a realizarle exámenes de rutina, entre ellos la prueba del talón. Sin embargo, la tía de la recién nacida decidió permanecer cerca del lugar debido a que le pareció inusual el procedimiento.

?VEJA: Fantástico exibe imagens da tentativa de sequestro de recém-nascida na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina; tia evitou que bebê fosse levada. pic.twitter.com/H53ZXGRGY8 — Fuxico Teresina (@FuxicoTeresina) July 13, 2026

Poco después, observó que la enfermera abandonaba la zona sin la bebé en brazos, pero cargando un bolso negro de gran tamaño y vistiendo ropa distinta a la que llevaba al ingresar. Ante las sospechas, la siguió y la interceptó antes de que abandonara las instalaciones.

Al revisar el bolso encontró a la recién nacida en su interior, por lo que dio aviso al personal del hospital y a las autoridades. La mujer fue detenida de inmediato y la bebé fue devuelta sana y salva a su familia.

Las autoridades brasileñas abrieron una investigación para esclarecer el caso y determinar los delitos que podrían imputarse a la trabajadora de la salud.

De acuerdo con medios locales, la sospechosa habría fingido un embarazo ante familiares y conocidos, e incluso tenía preparada su vivienda para recibir a un bebé, una línea que también forma parte de las investigaciones.

El caso generó amplia conmoción en Brasil y reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en las áreas de maternidad de los hospitales, especialmente en lo relacionado con la identificación del personal y los controles para el traslado de recién nacidos dentro de las instalaciones.

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