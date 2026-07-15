Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 15 julio de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 15 julio de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 15 de julio de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Durante esta Luna Nueva, te sugiero que te acerques a tus seres queridos y que promuevas los lazos familiares. Tu papel como nexo de unión entre los miembros de tu clan ayudará a tender puentes emocionales. Además, podrías retomar planes y proyectos vinculados con el hogar.
Tauro
04/20 – 05/20
Con una gran imaginación y curiosidad, buscarás nuevas formas de distracción y un cambio de ambiente. Este será un momento propicio para retomar antiguos intereses, estudios o viajes. También volverás a conectar y a compartir conversaciones con primos y hermanos.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu economía mejorará gracias al arte de la negociación y a una administración más consciente. Si estás considerando generar ingresos adicionales o explorar nuevas fuentes de sustento, este será un momento favorable para hacerlo. Aprende de los errores del pasado.
Cáncer
06/21 – 07/20
Esta Luna Nueva traerá fertilidad, inspiración y el inicio de una nueva etapa en tu vida, en la que la inteligencia emocional, la comunicación y el aprendizaje serán fundamentales. Además, tu naturaleza sensible se verá exaltada y podrás tender puentes a través de mensajes significativos.
Leo
07/21 – 08/21
Los sueños y las visiones que experimentes en estos días podrían tener un significado profundo, así que permanece atento a ellos. Notarás una conexión especial con seres queridos que han pasado a otro plano. Considéralo un privilegio, ya que te estarán enviando mensajes.
Virgo
08/22 – 09/22
Tu vida social se incrementará y participarás en múltiples actividades y grupos de manera simultánea. Entre tus amistades podrían surgir nuevos matices y opiniones debido al intercambio entre los distintos contextos de los que formas parte. Será una oportunidad para enriquecer tus vínculos.
Libra
09/23 – 10/22
En esta Luna Nueva iniciarás un ascenso en tu carrera, pero para ello tendrás que promocionarte y retomar el diálogo con figuras jerárquicas. Tus opiniones te convertirán en una persona más visible y reconocida. Los frutos de tus esfuerzos estarán a la vista y alcanzarás objetivos importantes.
Escorpio
10/23 – 11/22
Bajo la influencia de esta Luna Nueva, ganarás confianza y tendrás la oportunidad de explorar nuevos horizontes. Aprovecha este momento para transmitir tus conocimientos a quienes te siguen. Tus palabras serán el fruto de tu experiencia y podrán convertirse en una valiosa guía para otros.
Sagitario
11/23 – 12/20
Es posible que recibas un regalo financiero o un préstamo de un familiar, lo que te ayudará a saldar deudas o a llevar a cabo un proyecto inmobiliario. En tu vida sexual, experimentarás un cambio especial, logrando combinar, a través de un lenguaje secreto, la dimensión física con la emocional.
Capricornio
12/21 – 01/19
Esta Luna Nueva abre un capítulo lleno de oportunidades y reencuentros en donde retomarás alianzas. Tu pareja te resultará particularmente atractiva y sabrá despertar tu curiosidad. Si estás soltero, surgirá la posibilidad de iniciar un vínculo en el que el diálogo profundo fundamental.
Acuario
01/20 – 02/18
Esta lunación te llevará a informarte sobre temas de salud y a prestar atención a los pequeños detalles. Será importante que te enfoques en aspectos cotidianos que suelen pasar desapercibidos para ti. Si tienes un oficio, ejerce tu labor con criterio e inteligencia, dando valor a cada tarea.
Piscis
02/19 – 03/20
Bajo esta Luna Nueva en el afín signo de Cáncer, recibirás un influjo positivo en distintos aspectos de tu vida. Experimentarás una mejor conexión y diálogo con tus hijos y te sentirás más cercano a ellos. Además, se vislumbran oportunidades amorosas que te invitan a disfrutar y a jugar.