Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 15 julio de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 15 de julio de 2026.

03/21 – 04/19

Durante esta Luna Nueva, te sugiero que te acerques a tus seres queridos y que promuevas los lazos familiares. Tu papel como nexo de unión entre los miembros de tu clan ayudará a tender puentes emocionales. Además, podrías retomar planes y proyectos vinculados con el hogar.

04/20 – 05/20

Con una gran imaginación y curiosidad, buscarás nuevas formas de distracción y un cambio de ambiente. Este será un momento propicio para retomar antiguos intereses, estudios o viajes. También volverás a conectar y a compartir conversaciones con primos y hermanos.

05/21 – 06/20

Tu economía mejorará gracias al arte de la negociación y a una administración más consciente. Si estás considerando generar ingresos adicionales o explorar nuevas fuentes de sustento, este será un momento favorable para hacerlo. Aprende de los errores del pasado.

06/21 – 07/20

Esta Luna Nueva traerá fertilidad, inspiración y el inicio de una nueva etapa en tu vida, en la que la inteligencia emocional, la comunicación y el aprendizaje serán fundamentales. Además, tu naturaleza sensible se verá exaltada y podrás tender puentes a través de mensajes significativos.

07/21 – 08/21

Los sueños y las visiones que experimentes en estos días podrían tener un significado profundo, así que permanece atento a ellos. Notarás una conexión especial con seres queridos que han pasado a otro plano. Considéralo un privilegio, ya que te estarán enviando mensajes.

08/22 – 09/22

Tu vida social se incrementará y participarás en múltiples actividades y grupos de manera simultánea. Entre tus amistades podrían surgir nuevos matices y opiniones debido al intercambio entre los distintos contextos de los que formas parte. Será una oportunidad para enriquecer tus vínculos.

09/23 – 10/22

En esta Luna Nueva iniciarás un ascenso en tu carrera, pero para ello tendrás que promocionarte y retomar el diálogo con figuras jerárquicas. Tus opiniones te convertirán en una persona más visible y reconocida. Los frutos de tus esfuerzos estarán a la vista y alcanzarás objetivos importantes.

10/23 – 11/22

Bajo la influencia de esta Luna Nueva, ganarás confianza y tendrás la oportunidad de explorar nuevos horizontes. Aprovecha este momento para transmitir tus conocimientos a quienes te siguen. Tus palabras serán el fruto de tu experiencia y podrán convertirse en una valiosa guía para otros.

11/23 – 12/20

Es posible que recibas un regalo financiero o un préstamo de un familiar, lo que te ayudará a saldar deudas o a llevar a cabo un proyecto inmobiliario. En tu vida sexual, experimentarás un cambio especial, logrando combinar, a través de un lenguaje secreto, la dimensión física con la emocional.

12/21 – 01/19

Esta Luna Nueva abre un capítulo lleno de oportunidades y reencuentros en donde retomarás alianzas. Tu pareja te resultará particularmente atractiva y sabrá despertar tu curiosidad. Si estás soltero, surgirá la posibilidad de iniciar un vínculo en el que el diálogo profundo fundamental.

01/20 – 02/18

Esta lunación te llevará a informarte sobre temas de salud y a prestar atención a los pequeños detalles. Será importante que te enfoques en aspectos cotidianos que suelen pasar desapercibidos para ti. Si tienes un oficio, ejerce tu labor con criterio e inteligencia, dando valor a cada tarea.

02/19 – 03/20

Bajo esta Luna Nueva en el afín signo de Cáncer, recibirás un influjo positivo en distintos aspectos de tu vida. Experimentarás una mejor conexión y diálogo con tus hijos y te sentirás más cercano a ellos. Además, se vislumbran oportunidades amorosas que te invitan a disfrutar y a jugar.