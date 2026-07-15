Horóscopo de hoy para Capricornio del 15 julio de 2026

Esta Luna Nueva abre un capítulo lleno de oportunidades y reencuentros en donde retomarás alianzas. Tu pareja te resultará particularmente atractiva y sabrá despertar tu curiosidad. Si estás soltero, surgirá la posibilidad de iniciar un vínculo en el que el diálogo profundo fundamental.

Horóscopo de amor para Capricornio Esconder las tensiones puede hacer que sea difícil tener una conversación normal con tus seres queridos, muchas veces parecen terminar en argumentos. Estas en peligro de lastimar los sentimientos de aquellas personas que más te importan, ten cuidado o harás que las cosas se pongan peor si sobre reaccionas, mejor muestra serenidad y permanece lo más calmado posible.

Horóscopo de dinero para Capricornio Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.