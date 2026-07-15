México rechaza nexos entre el gobierno y cárteles como lo advirtió el director de la DEA

El Gobierno de México rechazó las declaraciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien aseguró que existe una conexión entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad calificó las afirmaciones como “carentes de sustento” y sostuvo que no corresponden con los resultados que las autoridades mexicanas han obtenido en el combate a la delincuencia organizada.

Las autoridades mexicanas subrayaron que no existe protección institucional para los grupos criminales y defendieron la estrategia de seguridad implementada por la actual administración.

Como parte de los resultados, destacaron el decomiso de miles de armas de fuego, laboratorios clandestinos, cargamentos de drogas, así como la detención de objetivos prioritarios vinculados con organizaciones delictivas.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/qgsWJPbs6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 14, 2026

Además, enfatizó que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene bajo los principios de respeto mutuo, cooperación y soberanía, por lo que hizo un llamado a que cualquier señalamiento entre ambos países se sustente en pruebas y mecanismos institucionales.

Las declaraciones de Terry Cole fueron realizadas durante un evento en Estados Unidos, donde afirmó que los cárteles mantienen una “conexión” con el gobierno mexicano.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad reiteró que las instituciones nacionales trabajan diariamente para combatir al crimen organizado y que los avances obtenidos demuestran el compromiso del Estado mexicano con la seguridad y el Estado de derecho.

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