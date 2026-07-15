No, no tienes que evitar las frutas y verduras por la ciclospora





Los expertos de CR explican lo que debes saber sobre las infecciones que están ocurriendo en todo el país y cómo protegerte para no enfermarte

Las frutas y verduras son fuentes comunes de ciclospora, pero los funcionarios de salud no están aconsejando a las personas evitar ningún alimento en particular por ahora, y advirtieron que aún no se ha identificado una fuente oficial del brote.

By Paris Martineau

Este verano, todo el mundo está hablando de la ciclospora. Este parásito microscópico, conocido sobre todo por causar episodios de diarrea “explosiva”, ha enfermado al menos a 6,000 personas en EE.UU. en lo que va del año y ha generado una serie de titulares alarmantes que han hecho que algunos consumidores miren con desconfianza toda la sección de frutas y verduras.

Sin embargo, los expertos en seguridad alimentaria dicen que ese no es el enfoque correcto. “Puedes y debes seguir comiendo frutas y verduras”, dice el doctor James E. Rogers, PhD, director de seguridad alimentaria de CR. “Dependiendo de en qué parte del país estés y cuáles sean tus factores de riesgo, quizá te convenga tomar algunas precauciones básicas adicionales, como elegir una lechuga entera en lugar de una bolsa de ensalada ya cortada, u optar por verduras de hoja verde cocidas en lugar de crudas. Pero, por ahora, no hay datos que respalden evitar las frutas y verduras en general”

Es importante poner el brote actual en contexto, ya que el patrón de casos es un poco inusual, dice Rogers. En EE.UU., suele haber un aumento de infecciones por ciclospora durante los meses de verano. El parásito puede encontrarse en alimentos y agua contaminados con heces humanas, y es más probable que las infecciones ocurran en clima cálido o lluvioso.

Para esta fecha el año pasado, al menos 44 estados ya habían reportado casos de ciclosporiasis, la enfermedad causada por el parásito ciclospora, a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El martes, funcionarios de los CDC dijeron que, aunque este año los casos solo se han detectado en al menos 34 estados hasta ahora, el total de enfermedades reportadas ya es “muchísimo más alto que lo que vimos el año pasado o el año anterior”.

¿Qué está pasando?

El martes, los CDC dijeron que habían identificado 1,645 casos de ciclosporiasis confirmados en laboratorio y que estaban trabajando para confirmar otros 5,100 reportes desde mayo. (Como comparación, entre 2016 y 2023 se reportaron en EE.UU. alrededor de 2,800 casos al año, en promedio). “Es casi seguro que el número real de infecciones sea más alto de lo que reflejan estas cifras, porque muchas personas con síntomas leves se recuperan sin buscar atención médica y nunca se hacen la prueba”, dijo Gwen Biggerstaff, MPH, directora adjunta de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, el Agua y el Medio Ambiente de los CDC, en una conferencia de prensa el martes.

Hasta ahora, el aumento reciente en el total de casos parece estar impulsado en gran parte por un fuerte incremento de infecciones en un pequeño grupo de estados. Los CDC han identificado un gran grupo de casos en Michigan, Ohio, West Virginia y Kentucky que, según pruebas genéticas, parecen tener una fuente común, aunque la agencia aún no ha determinado qué alimento está involucrado. Hasta el martes, solo en Michigan, los funcionarios de salud reportaron más de 3,300 casos, 65 veces más que los casos que el estado registró en todo 2025. En Michigan, 44 personas fueron hospitalizadas.

¿Qué tan preocupado deberías estar?

Qué tan preocupado deberías estar por el riesgo de contraer ciclosporiasis puede depender de dónde vivas. Aunque los titulares podrían hacerte pensar que todo el país está inundado de casos, al mirar los números queda claro que no es así.

Sin duda, hay un problema preocupante en los cuatro estados donde se concentra la mayoría de los casos. Y algunos otros estados, como New York, Illinois e Indiana, están reportando cifras de casos más altas que el promedio para esta época del año. Sin embargo, no está claro si estas infecciones están relacionadas con los brotes en Michigan, Ohio, West Virginia y Kentucky, si forman parte de un brote no relacionado de origen desconocido, o si simplemente son parte del aumento típico de enfermedades causadas por la ciclospora que se observa durante los meses de verano.

Marissa Crary, portavoz del Departamento de Salud de New York, dijo el lunes que los datos preliminares indican que se han reportado “aproximadamente 511” casos de ciclosporiasis desde mayo, y que el estado normalmente registra entre 500 y 700 casos al año. “Actualmente no hay evidencia de un solo brote multiestatal de ciclospora que vincule todos los casos [en todo el país]”, dijo Crary a Consumer Reports.

Illinois había registrado 194 casos hasta el lunes, aunque solo 81 parecen haberse adquirido dentro del país (la ciclosporiasis suele contraerse al viajar al extranjero), dijo a CR Matthew Mata, portavoz del Departamento de Salud Pública de Illinois. Ese total es “más alto que el promedio”, pero “no se ha identificado una sola fuente o causa de este aumento, y no hay evidencia de un brote grande que explique todos o la mayoría de estos casos”, dijo Mata.

Sin embargo, en muchos otros estados, como California, Minnesota y Massachusetts, el número de casos están en niveles típicos o por debajo de lo normal para esta época del año. “No estamos viendo un aumento de casos por encima de lo que esperaríamos para esta época del año, y no hemos identificado ningún brote”, dice Amy Barrett, portavoz del Departamento de Salud de Minnesota. De manera similar, los funcionarios de salud de California dicen que el estado ha registrado menos casos de ciclosporiasis en lo que va del año que durante el mismo período de 2025.

¿Qué alimentos son los responsables?

No está claro. Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que también está investigando el brote, dicen que se desconoce la fuente, y es posible que distintos alimentos estén enfermando a las personas, dependiendo del lugar.

Sin embargo, en Michigan, las primeras señales de una investigación preliminar apuntan a la “lechuga y las hojas verdes para ensalada” como posibles responsables, dijo la doctora Natasha Bagdasarian, MD, MPH, directora médica del estado. Pero los funcionarios de Michigan también dijeron que no se han descartado otros alimentos.

Los funcionarios identificaron la lechuga y las hojas verdes para ensalada como una posible fuente el lunes, después de revisar datos de más de mil cuestionarios sobre historial de consumo de alimentos completados por residentes que dieron positivo a la infección parasitaria, dijo Bagdasarian a CR. Los investigadores revisaron listas de compras e historiales de tarjetas de compras para entender qué frutas y verduras compraron las personas en las semanas antes de presentar síntomas. También documentaron los ingredientes relevantes de los platos de menú en los restaurantes y cadenas de comida rápida que visitaron las personas.

“De mil casos, estamos viendo claramente una señal relacionada con la lechuga”, dijo Bagdasarian, quien señaló que el tipo exacto de hoja verde es “difícil de identificar” en este momento, en parte por las limitaciones del software y los fondos comparativamente limitados que reciben los programas estatales de vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos. “Tenemos sistemas de datos de salud pública muy anticuados que necesitan modernizarse con urgencia. Así que esta es una revisión muy, muy manual”.

Brotes anteriores de ciclosporiasis se han relacionado con frambuesas contaminadas, hierbas frescas importadas como albahaca y cilantro, mezclas de ensalada en bolsa y lechuga romana. Un análisis de 2020 de más de tres docenas de brotes importantes asociados con el consumo de frutas y verduras frescas encontró que el 65% fueron causados por albahaca o frambuesas contaminadas. “La albahaca ha estado implicada en muchos brotes de ciclosporiasis que han ocurrido principalmente en EE.UU. y Canadá, mientras que las frambuesas de Guatemala también han sido señaladas como el agente causante de muchos brotes reportados”, escribieron los autores del estudio en una publicación de la revista científica Foods. “Además, el cilantro y la lechuga contaminados han causado un número significativo de infecciones por ciclosporiasis en todo el mundo”.

¿Qué medidas debes tomar para protegerte contra la ciclospora?

Los funcionarios federales dicen que, por ahora, no están aconsejando a las personas evitar ningún alimento en particular, y advirtieron que aún no se ha identificado una fuente oficial del brote. Sin embargo, dependiendo de dónde vivas y de tus factores de riesgo, quizá te convenga tomar ciertas precauciones con algunos tipos de frutas y verduras frescas.

En general, seguir reglas básicas de seguridad alimentaria puede ayudarte mucho a protegerte. Los CDC y la FDA recomiendan que todos se laven las manos con agua y jabón antes y después de preparar frutas y verduras crudas. También debes lavar bien las frutas y verduras, incluso las que dicen estar prelavadas, bajo agua corriente antes de comerlas, y frotar los alimentos más firmes, como melones y pepinos, con un cepillo limpio para frutas y verduras. Haz esto antes de cortarlos para evitar transferir cualquier contaminante de la parte exterior a la pulpa.

“Es importante lavar las frutas y verduras frescas, y creo que se ha demostrado que eso ayuda mucho a reducir el riesgo de este parásito”, dijo Donald Prater, comisionado adjunto interino de alimentos de la FDA, en la conferencia de prensa del martes.

Vale la pena señalar que la ciclospora parece ser más difícil de eliminar de algunos alimentos que otros parásitos. Un estudio pequeño publicado en 2021 comparó la eficacia de tres métodos de lavado para eliminar parásitos de frambuesas y arándanos. Aunque enjuagar frambuesas en un colador bajo un chorro suave de agua fría de la llave durante 1 minute fue suficiente para eliminar, en promedio, al menos el 80% de los otros dos parásitos estudiados, la tasa de eliminación de la ciclospora varió entre el 11% y el 69%, según el estudio. Lavar las frambuesas con una mezcla de vinagre y agua de la llave ofreció cierta mejora, pero aun así dejó una cantidad notable del parásito en la fruta. El método más efectivo consistió en lavar las bayas antes de enjuagarlas en un escurridor de ensalada, pero ni siquiera esto logró eliminar todo el parásito.

Aun así, dice Rogers, de CR, eliminar parte de la ciclospora de un alimento contaminado puede ser beneficioso. Puede reducir el riesgo de enfermarte o hacer que la enfermedad sea menos grave si te enfermas.

¿Qué pasa con las personas en las áreas afectadas?

Los expertos en seguridad alimentaria de CR recomiendan que las personas en los estados donde se ha detectado ciclosporiasis se laven las manos y laven los alimentos lo mejor posible, y eviten las frutas y verduras crudas precortadas. “Evita los productos precortados, preempacados y todo eso”, dijo Rogers. “En su lugar, cómpralos enteros y córtalos tú mismo, siguiendo buenas prácticas de higiene en tu cocina”.

Para quienes viven en Michigan, Ohio, West Virginia y Kentucky, Rogers sugiere evitar comer lechuga y otras hojas verdes para ensalada hasta que haya más información sobre la fuente del brote, tomando en cuenta los hallazgos preliminares en Michigan y el vínculo histórico entre las infecciones por ciclospora y las hojas verdes preempacadas. “Si yo estuviera en Michigan, personalmente evitaría comer lechuga hasta que hubiera más información disponible”, dice.

Las personas en áreas afectadas que tienen el sistema inmunitario debilitado o que son más propensas a enfermarse gravemente por contaminantes en los alimentos, como los niños pequeños y los adultos mayores, quizá quieran tomar precauciones adicionales, como comer frutas y verduras cocidas. Calentar los alimentos a 158° F mata el parásito ciclospora. “A mis amigos y familiares con sistemas inmunitarios debilitados les estoy aconsejando que eviten las verduras crudas por ahora, pero yo tiendo a ser precavido”, dice Rogers.

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