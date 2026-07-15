Robó un gatito de una tienda y luego intentó asaltar un banco en Maryland

Un hombre robó a una gatita de tres meses llamada Magnolia una tienda de mascotas en Maryland y, minutos después, intentó asaltar un banco cercano, de acuerdo con la autoridades.

La Policía del condado de Prince George informó que el sospechoso fue arrestado y que la gatita fue recuperada sin lesiones.

El sospechoso habría llevado a la gatita a un banco antes del intento de robo

De acuerdo con imágenes de seguridad obtenidas por NBC Washington, un hombre con una camiseta clara y un gorro negro ingresó a una tienda Pet Supplies Plus ubicada en Baltimore Avenue y salió segundos después cargando a Magnolia, una gatita blanco y negro de tres meses.

Testigos señalaron que el hombre se dirigió directamente a una sucursal de PNC Bank ubicada en el mismo centro comercial.

Stephanie Stullich, integrante de la organización de rescate Beltsville Community Cats, relató que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 10:30 de la mañana para informarle que Magnolia había desaparecido del área de adopción de la tienda.

Inicialmente, la activista se sorprendió por el despliegue policial en la zona, hasta que descubrió que la respuesta estaba relacionada con un incidente en el banco.

Una nota exigiendo dinero y una inesperada acompañante

Según Stullich, los agentes le explicaron posteriormente que el sospechoso ingresó al banco con la gatita en brazos y le pidió a un empleado que la sostuviera.

Acto seguido, presuntamente entregó una nota a un cajero exigiendo dinero.

La policía confirmó que un hombre fue detenido dentro de la entidad financiera. Las autoridades no informaron si logró obtener efectivo antes de ser arrestado.

Aaron Kurkowski, gerente de la tienda Pet Supplies Plus, indicó que el sospechoso había visitado el establecimiento casi todos los días durante las últimas semanas y que solía dirigirse directamente hacia Magnolia.

“Simplemente fue hacia ella y salió corriendo”, declaró al medio local.

Tras el arresto, Beltsville Community Cats confirmó que la gatita fue recuperada ilesa. La organización incluso bromeó en redes sociales al señalar que la breve “vida criminal” de Magnolia había llegado a su fin.

Según el grupo de rescate, durante el incidente la felina desarrolló cierta afinidad con el gerente del banco.

La gatita sigue buscando un hogar

Pese a la singular experiencia, Magnolia continúa disponible para adopción.

La organización la describe como una gatita cariñosa, juguetona y muy sociable, que disfruta de los abrazos, las aventuras y la compañía de otras mascotas.

“Está buscando a un ciudadano respetuoso de la ley con mucho amor en su corazón”, comentó Stullich.

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