Shia LaBeouf protagoniza altercado en la calle con presunta acosadora.

El actor estadounidense Shia LaBeouf vuelve a encontrarse como el centro de miradas en redes sociales. ¿El motivo? Una confrontación que quedó captada en video con una mujer que tendría antecedentes de presunto acoso.

Por medio de plataformas como X, Instagram y TikTok se difundieron las imágenes que muestran al protagonista de “Transformers” acercándose al vehículo de la mujer para pedirle que deje de grabarlo.

La petición por parte del famoso fue clara: “Dios te bendiga. Déjame en paz. Hola, ¿cómo estás? Oye, estás asustando a mi papá, estás asustando a los míos. ¿Escuchas lo que te digo? Dios te bendiga. Déjame en paz”, se le escucha decir.

De acuerdo con medios internacionales, la mujer que capturó el momento se trata de Alyssa Couture, dueña de la cuenta de Instagram @hfcampaign, y quien presuntamente habría dedicado decenas de publicaciones al histrión en las que se refiere a él como su esposo.

La situación no solo alarmó a Shia LaBeouf, sino también a miles de usuarios en redes sociales que se mostraron a favor de la postura del histrión. Y es que, durante la interacción, recalcó que esta se sintió como una invación a la privacidad.

Dentro de las reacciones que se generaron en redes sociales destacaron: “Apuesto a que él y su familia están realmente asustados”, “Esto debe parar”, “No es divertido, realmente estás atentando contra su seguridad” y “Por favor detente”, por mencionar algunas.

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