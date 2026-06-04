Shia LaBeouf se declara culpable de dos cargos de agresión: ¿qué condena deberá cumplir?

El juicio del actor Shia LaBeouf ha dado un giro inesperado tras serle concedida la libertad condicional por declararse culpable de agredir físicamente a tres personas a las afueras de un bar de Nueva Orleans, el pasado mes de febrero, durante el Mardi Gras.

De acuerdo con información citada por CNN, la jueza Juana Marine-Lombard impuso al actor una serie de condiciones que le otorgarán una sentencia suspendida de seis meses y dos años de libertad condicional.

El protagonista de “Transformers” deberá completar un programa de ayuda contra el alcoholismo y mantenerse alejado de las tres víctimas y del bar, así lo confirmó la abogada que encabezó el equipo de defensa del famoso, Sarah Chervinsky.

“El señor LaBeouf vino hoy a la corte queriendo asumir responsabilidad por su parte en lo que ocurrió, y lo ha hecho“, declaró la jurista a AP. “Ahora espera con interés enfocarse en la familia, el trabajo y nuevos proyectos creativos”.

Por su parte, una de las víctimas identificadas como Jeffrey Damnit declaró que en la noche de la agresión, Shia LaBeouf lo empujó y se refirió a él con gritos e insultos homófobos.

“En Nueva Orleans todos somos iguales, todos deberíamos sentirnos seguros, y no tratamos a la gente de manera diferente en función de la fama relativa”, afirmó el abogado del demandante Michael Kennedy.

Pese a estas declaraciones, la abogada Sarah Chervinsky calificó el incidente como un “altercado menor de bar durante el Mardi Grass” y aseguró que “no hay evidencia de que se tratara de sesgo o prejuicio”.

Shia LaBeouf y su historial con la ley

Esta no es la primera vez que LaBeouf protagoniza una batalla legal por su comportamiento. En 2017, fue arrestado en la ciudad de Nueva York bajo sospecha de agresión durante una transmisión en vivo.

Más tarde ese año, en plena filmación de la producción “The Peanut Butter Falcon”, fue detenido por las autoridades bajo el delito de alteración del orden público y obstrucción mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, fue sentenciado a libertad condicional.

Un nuevo proceso legal se inició en 2020, cuando se le acusó de agresión menor y hurto menor en Los Ángeles. Para finales del mismo año, la famosa FKA Twigs emitió una demanda en su contra por presunto abuso físico y emocional durante la relación sentimental que mantuvieron.

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