Shia LaBeouf fue acusado formalmente de tres cargos de agresión tras altercado en Mardi Gras

El actor estadounidense Shia LaBeouf, de 39 años, fue acusado formalmente de tres cargos de agresión simple por la Oficina del Fiscal de Distrito de la Parroquia de Orleans, tras un altercado físico ocurrido el pasado mes de febrero durante las celebraciones de Mardi Gras.

De acuerdo con People, los cargos, catalogados como delitos menores, surgen tras una investigación formal sobre los incidentes reportados en el establecimiento R Bar, ubicado en la cuadra 1400 de Royal Street, en el barrio de Marigny.

Según los informes policiales de las autoridades de Nueva Orleans (NOPD), los oficiales acudieron al lugar aproximadamente a la 1:00 a.m. del pasado 17 de febrero (Martes de Carnaval), respondiendo a llamadas de emergencia sobre un cliente violento.

Los registros judiciales indican que los empleados del local intentaron expulsar a la estrella de “Transformers” debido a su comportamiento hostil. Sin embargo, el actor respondió con una agresividad desmedida, arremetiendo a golpes contra varios presentes.

Testigos presenciales detallaron que LaBeouf propinó puñetazos a varias personas, hiriendo severamente en el rostro a uno de los clientes, al punto de causarle una posible dislocación en la nariz. Ante el descontrol, un grupo de ciudadanos tuvo que retener físicamente al intérprete en el suelo hasta que llegó la patrulla.

Tras el incidente, LaBeouf fue trasladado a un hospital local y posteriormente fichado en prisión. Logró salir en libertad provisional tras pagar una fianza de 100,000 dólares. No obstante, las condiciones de su liberación dictan un estricto proceso de rehabilitación, pruebas periódicas de alcohol y drogas, y órdenes de alejamiento vigentes tanto para el bar afectado como para las víctimas agredidas.

El actor, quien reside en la zona residencial de Nueva Orleans, aún aguarda la determinación judicial sobre las penas finales que enfrentará.

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