Veterano militar y su esposa fueron asesinados durante un robo en Alabama

Un veterano militar y su esposa fueron asesinados dentro de su vivienda en la localidad de Reform, Alabama, en un caso que las autoridades investigan como un robo con homicidio.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pickens informó que Justin Elrod y Lena Elrod fueron encontrados muertos alrededor de las 12:15 a.m. del domingo, luego de una denuncia por robo en la residencia.

El sospechoso, George Birmingham, de 46 años, fue arrestado y enfrenta un cargo de asesinato capital, dos cargos de asesinato, un cargo de allanamiento de morada y otros cargos relacionados con drogas.

Acusaciones sobre la forma en que ocurrieron los homicidios

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, Birmingham está acusado de matar a Lena Elrod utilizando una sierra eléctrica.

En el caso de Justin Elrod, los registros señalan que habría sido apuñalado o golpeado en la cabeza con un objeto metálico.

La oficina del sheriff indicó que el sospechoso presuntamente asesinó a la pareja antes de cometer el robo dentro de la vivienda.

Según la televisora local WBRC, las autoridades aún no han establecido un motivo claro para el crimen.

Sin embargo, los investigadores señalaron que Birmingham era un “conocido” de los Elrod, lo que sugiere que existía algún tipo de relación previa entre el acusado y las víctimas.

“Sobrevivió al ejército y a la prisión”

El alcalde de Aliceville, Terrence Windham, recordó a Justin Elrod como un hombre trabajador y humilde.

“Era un hombre muy humilde y la última persona de la que hubiera pensado que algo así podría pasarle”, declaró Windham.

“Sobrevivió al ejército, sobrevivió trabajando en la prisión y ahora esta situación lo hace aún peor”, agregó.

Justin Elrod trabajaba en una prisión federal, donde era compañero de Jason Burns.

Burns dijo que todavía le cuesta asimilar la muerte de su amigo.

“Cada cinco minutos tengo ese momento”, expresó.

La oficina del sheriff pidió apoyo para las familias de las víctimas y para los primeros respondedores que acudieron a la escena.

“Pedimos a todos que continúen manteniendo a las familias de las víctimas, a los afectados por esta tragedia y a los primeros respondedores en sus pensamientos y oraciones durante este difícil momento”, señaló la dependencia.

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